No cabe duda que la actriz Alina Lozano ha generado polémica en las redes sociales debido a su matrimonio con el joven Jim Velázquez, con quien realiza constantemente contenido como fuente de ingresos.

En esta oportunidad, la bogotana está envuelta en una nueva controversia pues en uno de sus más recientes en vivo manifestó que no estaba de acuerdo cómo Laura Acuña había tratado al joven actor Diego Serna en su programa.

Cabe recordar que la reconocida presentadora, hace unos meses inició un proyecto de entrevistas en YouTube, el cual lleva el nombre de ‘La sala de Laura Acuña’. Allí ha tenido varios artistas invitados, que aprovechan el espacio para hablar acerca de sus proyectos y de su vida personal.

Así las cosas, al parecer la bumanguesa invitó a Serna y le insinuó que era muy joven para ser actor.

Es importante mencionar que esta información no está confirmada, ni Acuña ni el joven se han pronunciado sobre el tema. No obstante, a Alina Lozano no le agradó ni poquito los rumores sobre Laura y arremetió contra ella.

“Yo soy de la opinión que ese tipo de cosas hay que denunciarlas porque para eso están las redes, y todos los seres humanos merecemos respeto. No nos invitan a un sitio así para que nos traten mal. Muy intuitivamente me han invitado allá y yo no he ido porque a mí me pasa eso, y vuela la que sabemos al sarzo. Que por ser menor de edad no merece ser actor, o sea, quién es ella… O sea ¿quién es ella?”, expresó la artista bastante molesta.

Alina Lozano dejó claro que esto lo hace por solidaridad con Diego Serna y el gremio actoral.

