Por: EL PILON SA

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La historia de los hermanos Pavajeau representa un capítulo esencial en la memoria del folclor vallenato, donde la tradición familiar y la pasión por la música se entrelazan para forjar un legado que aún resuena en los patios y festivales de Valledupar. De acuerdo con el relato de Fausto Cotes Núñez, fue el doctor Pavajeau, un profesional servicial, quien junto a doña Rita Molina, edificó el núcleo de la familia Pavajeau Molina. Sus hijos, especialmente los menores, Juan, Armando, Darío y el "Turco", crecieron como fervientes seguidores y promotores del folclor, participando en reuniones familiares impregnadas de un espíritu festivo y profundamente humano.

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Estos encuentros, realizados en los patios de las casas, se convertían en verdaderos escenarios donde las emociones familiares y la tradición musical se preservaban con alegría y complicidad. Darío Pavajeau, en particular, fue destacado por ser el primer cantante en el conjunto conformado con Gustavo Gutiérrez Cabello durante sus años de estudio en Medellín, de acuerdo con la remembranza de este último. Gustavo Gutiérrez señaló con orgullo ese vínculo artístico y afectivo que fortaleció lazos, no solo de sangre, sino también de amistad y amor por el vallenato.

En aquellos años, la plaza principal de Valledupar era el punto de encuentro de familias con profundas raíces vallenatas. La modestia y la educación hogareña marcaban el carácter de estas familias, como la de don Roberto Pavajeau, quien solía decir: "Cuando usas el silencio no cometes errores". El doctor Pavajeau, amante de los animales y la sencillez, poseía un perro criollo llamado "Cupido", cuya historia de lealtad y tragedia refleja el universo de afectos que rodeaba a la familia.

Las anécdotas sobre las morocotas de oro y plata sustraídas por los hermanos a doña Rita enfatizan el compromiso casi poético con la música y la alegría de vivir. Estas monedas, tras ser vendidas, financiaban los instrumentos y las parrandas que fueron el germen del renacimiento cultural, precursor del Festival Vallenato. Fue precisamente en estos ambientes festivos donde, según Fausto Cotes Núñez, se gestó la idea de agrupar a músicos y compositores, dando origen a la celebración que hoy se reconoce a nivel nacional como el epicentro del folclor vallenato.

La vida y las acciones de los hermanos Pavajeau, tejidas en recuerdos de música, amistad y emociones profundas, fundaron las historias que han perpetuado al vallenato como patrimonio de identidad y esperanza para toda la provincia. La muerte de Darío, recordada con nostalgia, refuerza la convicción de que la cultura y el cariño familiar son el pilar fundamental para la permanencia de la tradición.

¿Quiénes eran los hermanos Pavajeau en el folclor vallenato?

Según el relato de Fausto Cotes Núñez, los hermanos Pavajeau —Juan, Armando, Darío y el "Turco"— fueron pilares esenciales dentro de la tradición vallenata. Son recordados por su carácter festivo, su profundo amor por la música y su papel en las parrandas familiares, así como por promover el nacimiento del Festival Vallenato junto a compositores y músicos de la región.

¿Cuál fue la influencia de Darío Pavajeau en las primeras celebraciones del Festival Vallenato?

De acuerdo con Fausto Cotes Núñez y el testimonio de Gustavo Gutiérrez Cabello, Darío Pavajeau fue quien se destacó como el primer cantante del conjunto conformado en Medellín, además de ser uno de los impulsores, junto a sus hermanos y amigos, de las primeras agrupaciones y fiestas que dieron origen al Festival Vallenato, consolidando el movimiento que permitió mostrar y salvaguardar la música y compositores de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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