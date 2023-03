Su nombre viene de las siglas en inglés de síndrome autoinmune o autoinflamatorio inducido por adyuvantes. El término hace referencia a cualquier sustancia extraña al organismo que genere una reacción y una respuesta del sistema inmunitario, informa Samas.

Uno de los materiales que más produce esta reacción en el cuerpo es la silicona, utilizada para los aumentos mamarios y de otro tipo. Por eso este síndrome se asocia, en gran mayoría, a mujeres y hombres que tienen algún tipo de prótesis en su cuerpo.

Hace algunos días, Mábel Cartegena respondió a los más recientes comentarios de Carolina Cruz, en los que aseguraba que algunas mujeres han decidido quitarse los implantes por moda, y dijo que en su caso lo hizo por salud y para evitar sufrir los síntomas del síndrome en un futuro.

Claudia Bahamón y otras famosas que se han quitado los implantes mamarios

Además de Cartagena, otras famosas colombianas se han quitado los implantes por razones médicas.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido colombiana reveló a sus más de 900.000 seguidores que había tomado una de las decisiones más difíciles de su vida: retirarse los implantes mamarios.

Según explicó, lo hizo por salud, ya que en su familia hay antecedentes de cáncer y había empezado a notar algunos cambios en su cuerpo por causa del síndrome de Asia.

“Porque no quería tener un cuerpo extraño en mi organismo, porque finalmente entendí que mi valor no me lo dan un par de senos, que debajo de un par de siliconas se escondían miedos, inseguridades, falta de autoestima y varias cosas que debía trabajar desde la raíz no desde la superficie, acepté la razón REAL del por qué hace nueve años tomé la decisión de hacerlo y hasta ahora después de tantos años lo veo con claridad”, escribió en un emotivo mensaje para sus seguidores.

Ana Sofía Henao

La modelo paisa tomó la decisión a sus 40 años, después de presentar varios síntomas que estaban afectando su salud. En sus redes sociales, Ana Sofía Henao ha hablado abiertamente sobre el tema:

“Con el paso del tiempo empecé a sufrir un montón de complicaciones en mi salud, pero que fui normalizando: unas migrañas aterradoras, infecciones urinarias, alergias, intolerancia a los alimentos o a cremas o sustancias a las que normalmente antes no era alérgica”, contó Ana Sofía en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además de hablar de salud, la modelo suele publicar en sus redes temas relacionados con moda y muestra algunos momentos junto a su esposo y a su pequeña hija Candelaria.

En 2021, la actriz colombiana anunció públicamente que padecía de cáncer de tiroides, lo que la obligó a alejarse un tiempo de las pantallas para dedicarse a su salud.

También se sabe que unos días antes de ser diagnosticada con cáncer, sus médicos ya le habían dicho que padecía del síndrome de Asia. Por esa razón se retiró los implantes mamarios en 2022.

Desde entonces, la actriz se ha dedicado a cuidar su cuerpo, conectar con la naturaleza y encontrar espacios de bienestar a través del alimento y el cuidado del ser.

Marcela Mar

En enero de 2023, la actriz abrió un espacio en su cuenta de Instagram para hablar sobre su decisión de quitarse los implantes de los senos. El video iba dirigido, especialmente, a mujeres de todas las edades que están pensando en aumentar su busto o, por el contrario, a tomar la misma decisión que ella:

“También a las que están pensando si explantarse o no.

Declaro que el camino de sanación que vengo transitando desde hace varios años me reconcilia con mi linaje y sirve de canal para muchas. Abrazo mis diversas etapas, con comprensión y ternura, sin juzgarme”.

Marcela Mar, de 43 años, contó que las prótesis las tenía hace más de 10 años y que una celulitis (es una infección cutánea bacteriana común y potencialmente seria. Ocurre cuando una rotura en la piel permite que entren bacterias, informa Mayoclinic), la puso en alerta, tanto que las recomendaciones de los médicos eran cambiarlas o sacarlas. Además, hace unos años fue diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, una enfermedad autoinmune, de modo que la mejor decisión fue retirarlas.

En agosto de 2022, la presentadora de programas como ‘Masterchef’, respondió varias preguntas de sus seguidores de Instagram, entre ellas, varias relacionadas con sus prótesis mamarias y la decisión de retirarlas.

Aseguró sentirse muy bien con su nuevo cuerpo y regresar a lo natural.

Además, dio más detalles para la Revista Aló: “Estoy sana. Amo verme y regresar a lo natural […] ¿Qué le aconsejarías a una mujer que quiere operarse? No quiero que luego de leerme la gente comience a pensar cosas erradas de la decisión que tomé, pues algo que tengo claro es que esto lo hice por mí y no por nadie más. Entiendo que todos los cuerpos son diferentes, así como el sentir de cada uno. Y por eso también sé que no soy nadie para juzgar el accionar de otro. No crítico a quienes tengan implantes y quiero que esto quede muy claro. En cambio, busco dar ejemplo a partir de mi experiencia y a quien le llegue el mensaje bien y a quien no también”.

Cuáles son los síntomas del síndrome de Asia

Los síntomas asociados, de acuerdo con Mapfre, son:

Exposición a un estímulo externo antes de la aparición de los síntomas clínicos.

Dolor, debilidad o inflamación muscular.

Dolor o inflamación articular.

Fatiga crónica.

Alteraciones del sueño.

Pérdida de memoria, deterioro cognitivo.

Fiebre.

Boca seca.

Mejora después de la remoción del agente iniciador.

También se pueden presentar algunos síntomas menos comunes:

Aparición de anticuerpos dirigidos contra el agente sospechado.

Otras manifestaciones clínicas como colon irritable.

Aparición de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple o esclerosis sistémica.

En la mayoría de casos, si se tiene alguno de estos síntomas, lo más recomendado es visitar a un médico que determine cuál es la mejor decisión para el paciente.