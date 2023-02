En un inicio, la pareja fue criticada en sus redes sociales porque algunos internautas aseguraban que la periodista había sido, supuestamente, la causante del divorcio del artista. Sin embargo, en una oportunidad ella explicó que eso no fue cierto. “No es verdad que yo fui la causante del divorcio de Sebas, nunca he salido a desmentirlo porque la verdad no me interesa ventilar mi vida privada. Yo a Sebas lo conocí cuando ya se había divorciado, él se divorció a principios del 2018 y yo lo conocí a finales de febrero, principios de marzo”, dijo en una entrevista con el canal RCN.

El año pasado, la pareja anunció que se convertirían en padres y no dudaron en expresar toda la felicidad que sentían por conocer pronto a su bebé.

“Ha sido un tiempo de muchísimo amor, mucha ilusión, mucha incertidumbre, mucha felicidad y muchas maluqueras también. Estamos listos para abrazarte, te hemos soñado tanto y no vemos la hora de compartir nuestra vida junto a ti. En unos años, cuando veas este video, queremos que recuerdes la felicidad que le has traído a todas las personas que amamos.Te amamos Lorenzo, nos cambiaste la vida”, escribió la presentadora en una publicación

Nació el hijo de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo

La pareja anunció hace unas horas que su primogénito Lorenzo ya nació. Según una publicación que realizaron en sus redes, la presentadora dio a luz el pasado miércoles 8 de febrero. Con la siguiente imagen anunciaron la buena nueva. “Lorenzo en la tierra, y nosotros… en el cielo con este amor 08•02•2023″, escribió Alejandra.

Por su parte, el cantante le dedicó unas emotivas palabras y no dudó en expresar toda la felicidad que siente por haberse convertido en padre por primera vez. “Amados míos, ustedes. Complejo ser breve en mis palabras, cuando se siente tanto, pero tanto amor. La mujer es el ser más poderoso, expansivo y especial sobre esta tierra; ver a Aleja dar a luz de forma natural, fue el acto de poder humano y divino más increíble que haya visto en mi vida. Y bueno, tener a Lorenzo entre mis brazos es ya para mí, lograr el punto máximo de amor y compasión por alguien más. Somos un milagro, somos parte de algo que nos acoge de manera sobre natural, a mí me gusta decirle Dios. Soy papá, y ahora entiendo cuando me decían que era lo mejor que podía pasarme. En este hogar, queremos compartir con ustedes este inolvidable momento, gracias a ustedes por ser tan lindos con nosotros. VIVA LA VIDA, SOY PAPÁ”.

