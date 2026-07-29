Carlos Calero, querido presentador de ‘Día a día’, llamó la atención de sus seguidores al reaccionar a una publicación en redes sociales de su excompañera de set Rochi Stevenson.

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La publicación de Stevenson surgió después de que se conociera que varias imágenes de la Virgen María fueron profanadas en el santuario de Medjugorje en Bosnia y Herzegovina.

En un extenso mensaje, la presentadora manifestó la tristeza que le produjo la noticia y lamentó que un sitio al que millones de personas acuden en busca de paz y consuelo fuera escenario de un acto de vandalismo.

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“Pero hoy no quiero responder desde la rabia. Quiero hacerlo como nos ha enseñado nuestra Madre: con oración, perdón y esperanza.

Podrán manchar una imagen, pero jamás podrán borrar lo que María representa en el corazón de sus hijos”, escribió Stevenson.

Ante esto, Calero reaccionó con un comentario en el que rechazó contundentemente lo ocurrido: “Perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen”.

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¿Qué dijo el Vaticano sobre lo ocurrido en Medjugorje?

El Vaticano, a través de Vatican News, calificó el episodio como un grave acto de vandalismo e informó que el ataque afectó el altar exterior de la parroquia de Santiago y una imagen de la Virgen María, además de dejar grafitis ofensivos. El medio oficial de la Santa Sede indicó que las autoridades de Bosnia y Herzegovina abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

La Santa Sede también destacó el mensaje de la parroquia de Medjugorje, que invitó a los fieles a responder con oración, ayuno y perdón, en lugar de alimentar sentimientos de odio o venganza. Mientras avanzan las investigaciones, el santuario continúa abierto y mantiene sus actividades religiosas con normalidad.

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