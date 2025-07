En lo que va del 2025, la farándula colombiana ha sido testigo de cómo varias figuras del entretenimiento se han convertido en padres por primera vez o se preparan para recibir un nuevo integrante en sus familias. Entre ellas destaca Aída Victoria Merlano, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo, el cual mantuvo en secreto durante los primeros meses debido a algunas complicaciones de salud.

En los últimos meses, una de las figuras con las que Aída ha tenido diferencias es Yina Calderón. Ambas solían tener una relación cercana, pero con el paso del tiempo la amistad se rompió, aparentemente por malos entendidos y rumores que escalaron en redes sociales. Esta semana, Aída volvió a referirse al tema a través de sus historias de Instagram, dejando claro que no olvida los desencuentros con la influencer y empresaria.

En sus declaraciones, Merlano recordó que desde su experiencia en procesos legales ha aprendido a guardar pruebas de todo, y por eso mostró algunos videos en los que, según ella, Yina se contradice con respecto al famoso video íntimo en un balcón que causó polémica hace un tiempo. Aída señaló que estas evidencias responden a los ataques recientes que ha recibido por parte de Calderón, quien asegura que fue Aida quien se alejó de ella.

En uno de los clips que Aída compartió, Yina aparece en ‘La casa de los famosos‘ diciendo que el video fue una grabación “espontánea” en la que fue “pillada”. Sin embargo, en otra entrevista posterior, Calderón afirmó que el video había sido planeado y grabado por un amigo. Estas declaraciones contradictorias fueron expuestas por Aida para cuestionar la credibilidad de su examiga.

“Yo me acuerdo que en algún punto decía: me encanta esta vieja porque es frentera, pero no, deja de andar echando tantas mentiras. La gente ya no te cree. A estas alturas estoy que contacto a Legarda con tabla ouija para ver si en realidad saliste con él o no, porque nadie te cree nada. Óyeme, eres mitómana”, expresó Aida, con su tono característico.

Para rematar, mostró una conversación de chat que, según ella, demuestra que no fue Yina quien se alejó, sino que fue ella quien decidió cortar la relación: “Aquí está el chat. Tú no me dejaste de hablar, fui yo quien te dejó de hablar”.

Aida Victoria, en medio de su embarazo y la nueva etapa que enfrenta, demuestra que su voz sigue siendo influyente y que no tiene reparos en aclarar públicamente los episodios del pasado que aún causan ruido.

Desde que decidió compartir públicamente la noticia, Aída ha enfocado gran parte de su contenido en redes sociales en mostrar esta nueva faceta de su vida: la maternidad.

Este será su primer hijo, fruto de su relación con Juan David Tejada, quien, a diferencia de ella, ya tiene experiencia como padre. A pesar de su estado, Aída no ha perdido la costumbre de opinar sobre los escándalos y chismes del mundo del entretenimiento, y en más de una ocasión ha protagonizado controversias que se viralizan rápidamente.

