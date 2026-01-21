El actor venezolano Fernando Carrillo se ha visto envuelto en una nueva polémica tras publicar en sus redes sociales un video en el que aparece su hijo Milo recibiendo un juguete con la figura de Nicolás Maduro representado como un superhéroe.

En el clip, que rápidamente se hizo viral, se observa al niño destapando su regalo y expresando entusiasmo, incluso emulando un grito de “como un superhéroe” y manifestando su deseo de conocer al propio Maduro, lo que ha provocado reacciones divididas entre usuarios de internet.

Carrillo, recordado por sus papeles protagónicos en telenovelas como ‘Abigail’, ‘Rosalinda’ y ‘María Isabel’, ha sido una figura polémica en los últimos meses debido a su postura política abierta. El actor ha sido un defensor público de Maduro y de la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo que ha despertado críticas tanto dentro como fuera del país.

La publicación del video del juguete superhéroe se produce en medio de un contexto político inusual para Venezuela: el pasado 3 de enero, fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, traslado posteriormente a Nueva York, donde enfrentarán un juicio por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, entre otros cargos.

Esta intervención ha causado un debate internacional sobre la legitimidad de las acciones y ha puesto al país en el centro de la atención mediática.

Carrillo no solo ha defendido al régimen de Maduro en redes sociales y entrevistas, sino que también ha abordado abiertamente su relación con Delcy Rodríguez. En conversaciones con medios latinoamericanos, el actor ha confesado que Rodríguez fue “el gran amor de su vida” y que mantuvieron una relación sentimental durante varios años, un detalle que ha añadido más controversia a sus declaraciones públicas.

Además de su apoyo político, Carrillo ha intentado desligarse de cualquier acusación de recibir compensaciones por su posicionamiento ideológico, asegurando en varias entrevistas que nunca ha recibido dinero por crear contenido digital a favor del gobierno venezolano.

No obstante, muchos usuarios han reaccionado con críticas y rechazo ante el video con su hijo, argumentando que exponer al menor a figuras tan políticamente cargadas puede resultar inapropiado o polémico. Entre los comentarios que circulan en redes están opiniones que cuestionan la orientación que se le da al contenido y la influencia que pueden tener este tipo de gestos en la percepción pública.

¿Por qué terminó Fernando Carrillo con Delsy Rodríguez?

Cuando el periodista le preguntó por las razones del final de la relación, el actor respondió con franqueza y autocrítica. Aseguró que la ruptura se debió, principalmente, a su inmadurez y a la falta de claridad emocional que tenía en ese momento.

“No tuve la valentía ni la conciencia que tengo hoy para plantarme frente al mundo y decir: es el amor de mi vida”, confesó. Aunque aclaró que ya no están juntos, reconoció que ha sido el gran amor de su vida.

Carrillo también recordó los señalamientos y críticas que ambos enfrentaron durante su romance. “A ella le decían que yo era un interesado, y a mí me decían: ‘bueno, pero no es una top model’”, relató.

Frente a esos comentarios, defendió con firmeza a su expareja y afirmó que para él ella es mucho más que eso: una patriota y una mujer admirable. Incluso dejó abierta la puerta a una posible reconciliación en el futuro, al señalar que, si no llegan a ser esposos, ella seguirá siendo para siempre su compañera y hermana de lucha.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.