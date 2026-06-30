Por: VALORA ANALITIK

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Conseguir un empleo no depende únicamente de una buena hoja de vida o de una entrevista exitosa. Cada vez más empresas realizan verificaciones de antecedentes que incluyen información pública sobre los candidatos y que, en algunos casos, puede influir en la decisión final de contratación.

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Aunque este tipo de consultas suelen asociarse con antecedentes penales, hoy abarcan un espectro mucho más amplio. Desde el estado de una licencia de conducción hasta publicaciones en redes sociales, procesos judiciales, contratos con el Estado o incluso coincidencias con personas que tienen el mismo nombre, son algunos de los datos que podrían aparecer durante una validación laboral.

La evolución de las plataformas tecnológicas ha permitido que estos reportes, que hace algunos años podían tardar días, hoy se obtengan en cuestión de segundos mediante el cruce de bases públicas y registros oficiales.

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Según Santiago Montoya, director de Auco, empresa especializada en verificación de antecedentes, cerca del 38% de los reportes arroja al menos una coincidencia, una alerta o un dato que requiere revisión. «No debería leerse como una sentencia automática, sino como una alerta para verificar si la información tiene relación con el cargo», explicó el directivo.

La información que podrían revisar antes de contratarlo

Una de las principales conclusiones es que muchas personas desconocen la cantidad de información pública que puede consultarse durante un proceso de selección.

El estado de su licencia de conducción: Si el cargo implica conducir un vehículo, las empresas pueden verificar si la licencia corresponde a la categoría requerida, si continúa vigente o si ya expiró.

Aunque para un empleo administrativo este dato podría tener poca relevancia, para un conductor, mensajero o transportador sí puede convertirse en un criterio de evaluación.

Procesos judiciales o civiles: Una demanda por un contrato de arrendamiento, un proceso civil o incluso un litigio antiguo pueden seguir apareciendo en las consultas públicas.

No obstante, expertos advierten que el contexto es determinante. No tiene el mismo significado un proceso que continúa activo que uno que ya fue archivado o resuelto hace varios años.

Comparendos y antecedentes de tránsito: Muchas personas consideran que, una vez pagan una multa o realizan el curso correspondiente, el tema desaparece.

Sin embargo, los sistemas pueden conservar información sobre comparendos, acuerdos de pago, ciudad donde ocurrió la infracción y otros antecedentes relacionados con tránsito.

Para empresas de transporte o logística, esta información puede resultar especialmente relevante durante un proceso de contratación.

Contratos celebrados con entidades públicas: Si una persona natural ha prestado servicios al Estado, esa información puede encontrarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Allí es posible conocer la entidad contratante, el objeto del contrato, su valor y el estado en el que se encuentra, debido a que se trata de información pública.

Estudios, identidad y requisitos profesionales: Las verificaciones también buscan confirmar que la información incluida en la hoja de vida sea correcta.

Por esa razón, pueden validarse datos como la identidad del candidato, títulos académicos, tarjeta profesional o libreta militar cuando el cargo lo exige.

Sus redes sociales: Las publicaciones visibles en plataformas como LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok o X también pueden formar parte de una revisión.

De acuerdo con Montoya, un comentario aislado o una publicación antigua normalmente tiene poco peso, mientras que hechos recientes, verificables y relacionados con las funciones del cargo sí pueden generar alertas durante el proceso de selección.

Un homónimo también puede jugarle una mala pasada: Uno de los riesgos más frecuentes ocurre cuando una búsqueda se realiza únicamente con el nombre del candidato.

En esos casos pueden aparecer procesos disciplinarios, sanciones o investigaciones correspondientes a otra persona con el mismo nombre.

Según Auco, este tipo de coincidencias suele presentarse en consultas realizadas sobre bases de la Procuraduría, la Contraloría, la Rama Judicial o listas internacionales, razón por la cual es indispensable validar cada coincidencia utilizando otros datos como el número de cédula, la fecha de nacimiento o la ciudad de residencia.

¿Cómo puede revisar esa información antes de buscar empleo?

Los especialistas recomiendan que los candidatos consulten previamente la información pública que existe sobre ellos.

Buena parte de estos registros puede verificarse gratuitamente en plataformas oficiales como la Rama Judicial, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General, el SIMIT y el RUNT, lo que permite identificar posibles errores, registros desactualizados o casos de homónimos antes de iniciar un proceso de selección.

Aunque las compañías pueden realizar verificaciones de antecedentes, estas no son ilimitadas. De acuerdo con la información divulgada por Auco, cualquier estudio debe contar con autorización del titular, tener una finalidad legítima, guardar proporcionalidad y mantener relación con el cargo al que aspira el candidato.

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Además, la Ley 1581 de 2012, que regula la protección de datos personales en Colombia, reconoce el derecho de las personas a conocer qué información tienen las empresas sobre ellas, solicitar correcciones, pedir actualizaciones y exigir un tratamiento adecuado de sus datos personales.

La misma normativa protege información considerada sensible. Datos relacionados con la salud, la historia clínica, las creencias religiosas, las opiniones políticas, la orientación sexual o aspectos de la vida íntima no deberían utilizarse como criterio para aceptar o rechazar una contratación.

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