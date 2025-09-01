Entre el 5 y 7 de septiembre, Nestlé -con el apoyo de más de 100 empresas aliadas de la región- hará una nueva edición de feria laboral virtual, donde LinkedIn, la mayor red profesional ‘online’ a nivel mundial, jugará

un rol clave. Con esta iniciativa se busca brindar más de 9.000 vacantes a jóvenes de Colombia, y 11.000 en total incluyendo a beneficiarios de Chile, Perú y México.

Bancolombia, Ecopetrol, Postobón, Jerónimo Martins, Davivienda, Grupo Bolívar, Arcos Dorados, Frisby, Manpower Group, D1, Compensar, entre otras ofrecerán empleos en áreas como administración, finanzas, ventas y servicios, logística, marketing, manipulación de alimentos, entre otras.

Esta feria busca mitigar el alto índice de desempleo juvenil en Colombia que, de acuerdo con el Dane, asciende a 15,3 % para personas entre 15 y 28 años. Por su parte, la OIT 2 calculó que el desempleo juvenil en Latinoamérica se ubicó en 13,8 % durante el 2024.

Las inscripciones a la jornada ya están abiertas y se puede realizar el registro a través de la página web, ingresando en este enlace.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iniciativa Jóvenes Nestlé (@jovenesnestlecol)

¿Dónde nació la empresa Nestlé?

La historia de la gigante alimentaria Nestlé comenzó en Vevey (Suiza), en 1866. Su fundador, el farmacéutico alemán Henri Nestlé, buscaba una solución para reducir la alta mortalidad infantil causada por la desnutrición. Su invento, la Farine Lactée (harina lacteada), combinaba leche de vaca, harina de trigo y azúcar, creando un producto nutritivo y fácil de digerir. Este avance no solo salvó la vida de un bebé que no toleraba la leche materna, sino que sentó las bases de lo que se convertiría en una de las compañías más grandes del mundo.

A medida que la Farine Lactée ganaba reconocimiento, la empresa de Nestlé se expandió rápidamente, fusionándose con la compañía Anglo-Swiss Condensed Milk Co. en 1905 para formar la Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk Company. Desde entonces, Nestlé ha diversificado su portafolio de productos, que hoy incluye desde chocolate y café hasta agua embotellada y alimentos para mascotas, consolidando su legado como un pilar en la industria alimentaria mundial.

* Pulzo.com se escribe con Z