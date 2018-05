La foto se difundió masivamente con publicidad de la campaña, y fue así como en los comentarios se celebró y también se criticó que ‘Don Jediondo’ aparentemente apoyara al candidato Iván Duque.

Pero el mismo humorista decidió ponerle fin a las especulaciones con un mensaje en el que se escucha molesto porque, dice, no autorizó esa publicación.

“Qui’hubo, primogénito. No, esa foto con el candidato Duque no sé cuándo la tomaron ni dónde la tomaron, o si es un montaje. Pero yo no he autorizado esa foto ni el uso de la imagen para ninguna campaña, mucho menos del Centro Democrático. No soy afín a su campaña ni a sus propuestas, ni nada”, dice González.