El exmandatario se encontraba en su finca en Rionegro, Antioquia, desde donde se dirigió hacia todos los colombianos y en especial al nuevo presidente de Colombia, a quien le presentó unas sinceras felicitaciones.

Uribe dijo a Noticias Caracol: “Dios premia la buena fe y el reto es muy grande para acompañar a nuestro presidente Iván Duque y a nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez”.

Cuando los periodistas presentes lo interrogaron para que diera más detalles sobre el nuevo reto que este paso le otorga a su partido, él solo pudo decir que ahora tenía “horarios de abuelo”.

Y justificó su despedida diciendo: “Como estas noches no me programaron unas manifestaciones en algunos sitios del país, con todo el cariño y toda la pena en un ratico me les voy a dormir”.

Sin embargo, apenas se obtuvo un resultado oficial del escrutinio el Uribe publicó esto en Twitter:

