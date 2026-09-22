Por: Noticiero 90 minutos

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El proyecto Tierra Nueva avanza en Quibdó gracias a la articulación entre la Corporación El Minuto de Dios, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) regional Bogotá y Cundinamarca, empresas del sector constructor y la campaña Colombia Un Solo Corazón. Esta iniciativa, desarrollada tras la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, busca brindar una respuesta estructural a la crisis habitacional de las familias afectadas. De acuerdo con Raúl José Buitrago Arias, gerente de la Corporación El Minuto de Dios, la propuesta contempla la construcción de 27 viviendas unifamiliares de 45 metros cuadrados, en un terreno de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. El proyecto, según palabras del gerente, “le da solución progresiva y estructural a la problemática que hoy tiene la ciudad”.

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La presentación oficial de esta nueva etapa contó con la presencia de figuras clave como Ana Lucía Pineda, primera dama de la Nación; Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó; y Rafael Bolaños, alcalde de Quibdó. Durante el encuentro, se reconoció el terreno y participaron los distintos actores encargados de llevar adelante el proyecto. Ana Lucía Pineda afirmó que el objetivo es entregar las viviendas en menos de un año y destacó el respaldo recibido a través de la campaña Colombia Un Solo Corazón, reafirmando su compromiso con la comunidad beneficiaria y las autoridades locales.

El esfuerzo conjunto destaca la alianza entre sector privado y organizaciones sociales. Por su parte, Camacol ha tenido un rol importante, enviando una brigada de 48 profesionales para valorar el estado de las edificaciones afectadas en diferentes municipios del Chocó, aportando así una base técnica para la reconstrucción. El alcalde Rafael Bolaños subrayó la esperanza que genera este tipo de proyectos en las familias que aún esperan una solución de vivienda, mientras que la gobernadora Nubia Carolina Córdoba reconoció el compromiso y la solidaridad de las empresas y organizaciones involucradas en la recuperación del territorio, aportando acciones concretas para que las familias recuperen su hogar y la tranquilidad.

Finalmente, Tierra Nueva representa no solo la entrega de viviendas, sino la creación de un entorno urbanizado con espacios colectivos, consolidando una apuesta del sector privado para aportar a la recuperación habitacional del Chocó, en sinergia con las gestiones públicas y sociales que persisten en la reconstrucción de la región tras el sismo.

¿Quiénes están financiando y ejecutando el proyecto Tierra Nueva en Quibdó?

El proyecto Tierra Nueva es financiado y ejecutado por la Corporación El Minuto de Dios, Camacol Bogotá y Cundinamarca, empresas del sector constructor y recursos movilizados a través de la campaña Colombia Un Solo Corazón. Estas entidades y empresas trabajan en conjunto con el apoyo de autoridades locales para materializar la iniciativa en beneficio de las familias afectadas por el terremoto.

¿Cuáles son las características de las viviendas que incluye el proyecto Tierra Nueva?

Según la Corporación El Minuto de Dios, el proyecto contempla la construcción de 27 viviendas unifamiliares, cada una con un área de 45 metros cuadrados, distribuidas en un predio de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Estas soluciones habitacionales buscan responder estructuralmente a la emergencia, incluyendo además espacios colectivos para fortalecer la convivencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.