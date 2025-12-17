Vivir en arriendo dejó de ser una etapa transitoria para millones de colombianos y se convirtió, cada vez más, en una forma permanente de habitar. En 2025, el 40 % de los hogares del país reside bajo esta modalidad, una cifra que marca un cambio estructural en el mercado inmobiliario y que refleja las crecientes dificultades para acceder a vivienda propia, especialmente nueva.

(Lea también: Airbnb podría irse de Colombia el 18 de diciembre: proponen decreto que impactaría al negocio)

Los datos, revelados por El Libertador y el portal Ciencuadras, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), muestran un aumento frente a 2018, cuando el arrendamiento representaba el 34 % de los hogares. En apenas siete años, seis puntos porcentuales más de familias pasaron de ser propietarias —o aspirantes a serlo— a depender del alquiler como solución habitacional.

Detrás de este giro hay una coyuntura económica compleja. Comprar vivienda nueva en Colombia se ha vuelto más difícil en 2025 por una combinación de factores que presionan tanto la oferta como la demanda. Uno de los principales es el encarecimiento del crédito hipotecario. Aunque las tasas han mostrado cierta moderación frente a los picos de años anteriores, siguen siendo altas en términos históricos y limitan la capacidad de endeudamiento de los hogares.

A esto se suma una barrera cada vez más difícil de superar: la cuota inicial. En muchos proyectos de vivienda nueva se exige un pago anticipado cercano al 30 % del valor del inmueble, una cifra inalcanzable para gran parte de la población, en especial en los estratos 1, 2 y 3. Para una familia promedio, reunir ese monto puede tomar años, tiempo durante el cual el precio de la vivienda sigue subiendo.

El problema se agrava por la caída en las ventas de Vivienda de Interés Social (VIS) entre 2023 y 2024, lo que redujo la oferta disponible para compradores primerizos. Menos proyectos VIS en el mercado implica menos opciones asequibles y mayor presión sobre los precios de los inmuebles nuevos, incluso por encima de la inflación.

En paralelo, los precios de la vivienda nueva han mantenido una tendencia al alza, impulsados por mayores costos de construcción, menor iniciación de proyectos y una demanda que, aunque más cautelosa, sigue presente.

Viviendas en arriendo: cuáles son las familias que viven en alquiler

El estudio señala que la mayoría de quienes viven en arriendo tiene entre 25 y 45 años y percibe ingresos medios. Son trabajadores formales, profesionales jóvenes y hogares que, aun teniendo estabilidad laboral, no logran cerrar la brecha entre ingresos, ahorro y precios del mercado inmobiliario.

También se observa una transformación en la composición de los hogares. El 64 % de las familias que arriendan está conformado por entre una y tres personas, lo que evidencia una mayor atomización: hogares más pequeños, solteros, parejas sin hijos o personas que viven solas.

Los apartamentos con baja antigüedad, entre cero y cinco años, concentran el 30 % de las búsquedas en arriendo. Además, los apartaestudios ganan terreno con fuerza: su participación pasó de 2,8 % a 5,7 % en 2025, impulsada por jóvenes profesionales, trabajadores remotos y nómadas digitales que priorizan ubicación, conectividad y flexibilidad sobre el tamaño del inmueble.

