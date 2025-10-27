Colombia se alista para vivir el día de Halloween este viernes, una de las fechas más icónicas y que da apertura a lo que será la temporada de fin de año, la más importante para el comercio en todas las ciudades.
En el marco de esta celebración, los supermercados Makro crearon una campaña para que, en ciertas referencias de dulces, los precios bajen hasta 50 % y puedan ser más asequibles para los clientes de Bogotá.
Según explicó la marca, entre el 24 y el 31 de octubre, todas sus tiendas a nivel nacional se convertirán en un gran destino para comprar dulces. Algunas de las referencias que tendrán precios muy bajos son:
- Chocolatinas Drácula
- Bon Bon Bum pintalenguas
- Gomas Mordiscos y Escalofriantes
La cadena reveló su nuevo “Halloweendex”, un estudio que muestra cómo los adultos han superado a los niños en la compra de dulces, liderando el crecimiento del 11% en las ventas de confites, chocolates y snacks frente al año anterior.
“Este cambio refleja una tendencia clara: Halloween ya no es solo para los más pequeños, sino una fecha que cada vez más adultos celebran con fiestas, reuniones y actividades temáticas”, explicó la compañía a través de un comunicado enviado a medios.
Las cifras de la cadena revelan que los jóvenes y adultos, especialmente entre los 18 y 28 años, están comprando más dulces que las familias con niños, motivados por la organización de fiestas temáticas, reuniones de oficina y celebraciones entre amigos.
Otros de los productos (dulces) que tendrán descuento esta semana son:
- Frunas Halloween Mix 450g x 16u
- Gomas Trolli Escalofriantes Anillos 50u
- Trolli Frunas Halloween Mix 504g x 100u
- Gomas Trolli Anillos 50u
