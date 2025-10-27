Colombia se alista para vivir el día de Halloween este viernes, una de las fechas más icónicas y que da apertura a lo que será la temporada de fin de año, la más importante para el comercio en todas las ciudades.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco de esta celebración, los supermercados Makro crearon una campaña para que, en ciertas referencias de dulces, los precios bajen hasta 50 % y puedan ser más asequibles para los clientes de Bogotá.

Según explicó la marca, entre el 24 y el 31 de octubre, todas sus tiendas a nivel nacional se convertirán en un gran destino para comprar dulces. Algunas de las referencias que tendrán precios muy bajos son:

Chocolatinas Drácula

Bon Bon Bum pintalenguas

Gomas Mordiscos y Escalofriantes

(Vea también: ¡Cuidado con el exceso de dulces! Bogotá lanza alerta por salud infantil en Halloween 2025)

Lee También

Supermercado Makro y su campaña de dulces bajos en Halloween

La cadena reveló su nuevo “Halloweendex”, un estudio que muestra cómo los adultos han superado a los niños en la compra de dulces, liderando el crecimiento del 11% en las ventas de confites, chocolates y snacks frente al año anterior.

“Este cambio refleja una tendencia clara: Halloween ya no es solo para los más pequeños, sino una fecha que cada vez más adultos celebran con fiestas, reuniones y actividades temáticas”, explicó la compañía a través de un comunicado enviado a medios.

Las cifras de la cadena revelan que los jóvenes y adultos, especialmente entre los 18 y 28 años, están comprando más dulces que las familias con niños, motivados por la organización de fiestas temáticas, reuniones de oficina y celebraciones entre amigos.

Otros de los productos (dulces) que tendrán descuento esta semana son:

Frunas Halloween Mix 450g x 16u

Gomas Trolli Escalofriantes Anillos 50u

Trolli Frunas Halloween Mix 504g x 100u

Gomas Trolli Anillos 50u

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.