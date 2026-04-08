La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) continúa apretando las tuercas al sector de los centros de acondicionamiento físico en el país. En esta ocasión, la entidad impuso una sanción de 285’166.280 pesos a la cadena Stark Smart Gym (Stark Gym S.A.S.), tras hallar diversas irregularidades que afectaban directamente los derechos de sus afiliados.

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#Atención 🚨 #LaSICDelCambio sancionó a Stark Gym S.A.S. con más de $285 millones por vulnerar derechos de los consumidores en publicidad, contratos y cláusulas abusivas. La entidad reafirma su compromiso con relaciones de consumo justas y transparentes. pic.twitter.com/s7GLqjf1rH — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) April 8, 2026

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La investigación, que se originó tras una inspección hecha en noviembre de 2023, determinó que la empresa falló en la transparencia de su publicidad y en la redacción de sus contratos.

Según el informe de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, estas fueron las faltas principales detectadas en el servicio de Stark Smart Gym:

Publicidad engañosa o incompleta : en promociones como el ‘plan semestre 499.000 pesos’, la empresa omitió datos cruciales como la fecha de inicio de la oferta y la cantidad de cupos disponibles. Aunque el gimnasio alegó que esta información se daba por teléfono o enlaces de compra, la SIC fue clara: cada pieza publicitaria debe ser suficiente por sí misma.

: en promociones como el ‘plan semestre 499.000 pesos’, la empresa omitió datos cruciales como la fecha de inicio de la oferta y la cantidad de cupos disponibles. Aunque el gimnasio alegó que esta información se daba por teléfono o enlaces de compra, la SIC fue clara: cada pieza publicitaria debe ser suficiente por sí misma. Contratos con ‘letra menuda’ confusa : la autoridad encontró que los contratos de adhesión no eran claros sobre cómo solicitar devoluciones de dinero o qué pasaba exactamente al terminar el contrato. Además, las condiciones para congelar o suspender los planes eran ambiguas.

: la autoridad encontró que los contratos de adhesión no eran claros sobre cómo solicitar devoluciones de dinero o qué pasaba exactamente al terminar el contrato. Además, las condiciones para congelar o suspender los planes eran ambiguas. Cláusulas abusivas: se identificaron puntos en los contratos que causaban un desequilibrio injustificado, imponiendo cargas desproporcionadas a los usuarios y limitando sus derechos legales.

La sanción a Stark Smart Gym no es un caso aislado. La SIC confirmó que esta decisión hace parte de una ofensiva reciente contra las malas prácticas en el sector de gimnasios.

Empresa sancionada Estado del proceso Bodytech S.A. En etapa de recursos Smart Fit Colombia En etapa de recursos Health & Life Gym En etapa de recursos PowerClub En etapa de recursos

En conjunto, las multas impuestas a estas cadenas ascienden a los 915’241.856 pesos. Cabe resaltar que, al igual que las demás empresas mencionadas, Stark Smart Gym aún tiene la posibilidad de presentar recursos de reposición y apelación para intentar revertir o modificar la cifra impuesta por la autoridad.

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¿Quién es el dueño de Stark Smart Gym?

En el competitivo mercado del ‘fitness’ en Colombia, Stark Smart Gym se ha consolidado como uno de los jugadores clave bajo el modelo de bajo costo. Detrás de esta operación se encuentra Enrique de Francisco, quien no solo se desempeña como gerente de la compañía, sino que es su fundador original.

De acuerdo con información compartida por el diario La República, el concepto de este negocio no es reciente; la idea de crear una cadena que equilibrara tecnología y accesibilidad nació en 2015. Desde entonces, De Francisco ha liderado la expansión de la marca, enfocándose en un público que busca eficiencia y modernidad sin pagar las tarifas de los gimnasios tradicionales de alta gama.

Bajo su dirección, la cadena ha logrado posicionarse en diversas ciudades del país, manteniendo la premisa de democratizar el ejercicio físico a través de una infraestructura robusta. Hoy, Stark continúa compitiendo en un sector que exige innovación constante y una gestión estratégica para mantener la rentabilidad.

¿Cuántas sedes tiene Stark Smart Gym en Bogotá?

La cadena de gimnasios Stark Smart Gym se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los capitalinos que buscan tecnología y comodidad para su entrenamiento. Actualmente, la marca cuenta con siete sedes estratégicamente ubicadas en diferentes puntos de Bogotá, permitiendo a sus usuarios una amplia cobertura en la ciudad.

Bajo una política de movilidad y flexibilidad, los afiliados a los planes de la cadena gozan de un beneficio clave: el acceso ilimitado a todas las instalaciones de la red. Esto permite que los deportistas no dependan de un único punto, sino que puedan entrenar según su conveniencia geográfica.

Los puntos de atención operativos son los siguientes, de acuerdo con datos de su página web:

Chapinero (sedes en la calle 43 y calle 66).

Calle 105.

Calle 127A.

Colina Campestre.

Mazurén.

Plaza Claro.

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