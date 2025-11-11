Saks Global, matriz de Saks Fifth Avenue, enfrenta serios problemas financieros que han generado preocupación sobre una posible bancarrota, aunque la empresa lo niega oficialmente.

Los datos de Creditsafe muestran que la compañía ha mantenido un alto nivel de retraso en el pago de sus facturas durante el último año, con un promedio entre 27 y 41 días, muy por encima del promedio del sector, que oscila entre 10 y 12 días, apunta el diario estadounidense The Street.

Esto evidencia una crisis de liquidez que ha afectado su relación con los proveedores, quienes han comenzado a retrasar los envíos de mercancía.

En un intento por preservar efectivo, Saks ha cerrado varias de sus tiendas físicas, especialmente de su cadena de descuentos Saks Off 5TH, aunque presentó la medida como parte de una estrategia de optimización.

La empresa, con 158 años de historia, enfrenta los mismos desafíos que otras cadenas minoristas tradicionales, como Hudson’s Bay y Sears, que no lograron adaptarse al entorno digital y al cambio en los hábitos de consumo, añadió ese medio.

En un mercado cada vez más competitivo y con dificultades para acceder a financiamiento, la supervivencia de Saks dependerá de su capacidad para recuperar la confianza de inversionistas y proveedores, mientras enfrenta un contexto económico adverso para el comercio físico.

