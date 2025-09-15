Aunque desde este lunes se empezó a habilitar el paso por la vía que conecta a Bogotá con Villavicencio, las consecuencias de lo que has pasado en los casi 10 días de cierre ya se empiezan a notar en el centro del país.

Juliana Castro, comerciante de la Plaza de Paloquemao, habló en CityTV de los cambios que han tenido que hacer en el precio de varios cortes de carne, pues, actualmente, son pocas las reses que están llegando a la capital.

Castro asegura que “han incrementado los costos” y que algunos de los cambios más notables son: “Las chatas, que antes tenían un costo de 36.000 pesos, esta semana ya varió a 40.000 pesos. Igual que el lomo fino, que estaba en 42.000 pesos, ya está en 48.000 el kilo”.

Otros productos como “el churrasco estaba en 36.000 y ahorita está en 40.000” o “una libra de carne para asar estaba en 13.000 y ahora en 14.500 pesos”.

La explicación que da este comerciante es que de “12 o 13 reses” que se recibían semanalmente “al día de hoy se reciben 3 o 4, lo que incrementó mucho el precio”.

Muchos vendedores de carne han decidido cambiar sus proveedores y comprar las que provienen de Boyacá y otras regiones de Cundinamarca, lo que ha provocado un incremento en el costo.

Toda esta situación se vuelve problemática para un producto que es altamente consumido en los hogares colombianos y que afecta a todos los estratos sociales, pero que, sin duda alguna, golpea mucho más fuerte a los sectores populares, en los que estas diferencias se vuelven impagables cuando se suman a otros aumentos en los precios de los alimentos.

Por lo pronto, la gran solución está en la remoción de los escombros en la vía al Llano, aunque este ha sido un trabajo de largo aliento y pocos avances. Desde las diferentes entidades aseguran que desde este lunes se podría estar habilitando el paso de algunos vehículos, pero hay dudas de cómo funcionaría para los vehículos de carga pesada.

