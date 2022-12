Una vez más, el presidente de Colombia le baja la caña al sistema de salud que tiene actualmente el país y da luces de cómo será la reforma que ya está preparando la ministra Carolina Corcho, encargada del Ministerio de Salud.

Mientras que ella dice que las EPS no se van a acabar, Gustavo Petro dice que las ve “innecesarias” y explicó los argumentos por los que cree que estas entidades prestadoras de salud no deberían funcionar como intermediarias entre el Gobierno y los ciudadanos.

“Actualmente, las EPS son conglomerados de IPS, eso hay que explicárselo a a la gente. La gente cree que la EPS es el hospital, la fundación X, que es la que le presta el servicio. No, la EPS son unas intermediarias a las cuales el Estado les entrega unos recursos públicos o semipúblicos y las EPS contratan hospitales para que presten servicio. En el juego de recibir un dinero y tener que sacarlo para pagar el hospital, entonces ahí sacan el dinero”, aseguró en entrevista con Noticias RCN, en la que también hizo referencia al salario mínimo.

En esa charla le preguntaron sobre el futuro de la medicina prepagada, pues esta la prestan las EPS del país por un cobro adicional al establecido en la ley. El presidente Petro aseguró que no se va a meter con ellas. “Ese es un mercado”, aseguró.

Aunque aún no está hecho el texto con el cuál se podrá analizar a profundidad la reforma a la salud, el Gobierno ya se está enfocando en ese sentido, pues el primer gran cambio, que era la reforma tributaria, quedó lista antes de diciembre.

En los últimos años se ha vuelto común que liquiden EPS porque no cumplen con lo establecido con la ley, lo que crea un gran problema para los colombianos porque no reciben la atención adecuada.

Mientras que muchos defienden este sistema porque hay una cobertura, otros critican la calidad de la atención. La crítica del presidente Petro, en la charla con RCN, estuvo enfocada en el mal uso de los recursos económicos.

“Tienes hospitales públicos y privados quebrados con una deuda de 20 billones de pesos. Es mejor tener un sistema que sea capaz de financiarse sin esa deuda y fortalecer el hospital, sea público o privado, y la prevención que es lo que el Estado debe montar antes que nada y que en Colombia no existe”, aseguró.

Lo que sí dejó claro es que en el plazo corto no habrá cambios drásticos a las EPS. “Ni en pensiones ni en salud vas a tener cambios abruptos. Eso no se puede hacer. En el caso de la salud, pondrías en peligro la vida de las personas. Siempre, como fue la aprobación de la ley 100, hay un periodo de transición, que es lo que permite ordenar el mecanismo de los cambios, de tal manera que no se provoquen peligros innecesarios o cosas por el estilo”, aseguró el mandatario.