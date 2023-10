El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció en La W sobre el congelamiento del aumento de las tarifas de la gasolina para este mes. Descartó que esa decisión se trate de un asunto electoral y anunció que la gasolina podría seguir incrementando el próximo año.

“Hasta ahora teníamos pensado que nos faltaban dos (incrementos) hoy sabemos que nos faltan tres alzas de los mismos 600 pesos mensuales”, afirmó. Es decir, el otro año seguiría subiendo el precio de la gasolina.

Recordemos que, según ha dicho el jefe de la cartera de Hacienda, el precio del diésel también subirá el otro año.

Teniendo en cuenta esto, reiteró que nos quedan tres ajustes mensuales, y enfatizó: “no vamos a duplicar el aumento en el próximo mes”.

Entre tanto, Bonilla dijo que es una casualidad que el congelamiento de las tarifas se dé en mes electoral. “Es casualidad, realmente nosotros teníamos la resolución en firme y esa situación con los taxistas nos obligó a congelarse (…) Cuando vimos los problemas que teníamos con la compensación de los taxistas y que se nos iba un segundo mes sin resolverlo y no queremos incrementar el tema”.

Incluso reiteró que los taxistas no han hecho la actualización del RUNT y por eso no se sabe a quiénes le darán esa compensación. “Los taxistas están informados efectivamente y lo han hecho muy despacio y cuando fuimos a mirar el término real, nos encontramos con que no teníamos claro, a quién le íbamos hacer la compensación”, afirmó.

