Este 12 de noviembre, el dólar abrió con una TRM de 3.722 pesos y hacia las 10 de la mañana había subido hasta los 3.727 pesos. El alza del dólar ha sido en todo el mundo, por cuenta de factores puntuales.

Por ejemplo, el dólar estadounidense se fortaleció frente al yen japonés y al dólar australiano, impulsado por la cautela de los inversores ante los próximos datos económicos tras el fin del cierre del gobierno de Estados Unidos, detalla el portal especializado Investing.

El yen alcanzó su nivel más bajo desde febrero, mientras que las monedas consideradas de riesgo, como la libra esterlina y el dólar australiano, habían mostrado avances recientes gracias al optimismo por la reapertura del gobierno.

El senado de ese país aprobó un acuerdo para reanudar la financiación de las agencias federales, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para su votación y posterior firma del presidente Donald Trump, resalta ese medio.

Analistas señalan que la economía estadounidense mantiene su resiliencia y la inflación sigue moderándose, lo que permitiría a la Reserva Federal recortar los tipos de interés en diciembre.

Sin embargo, otros expertos advirtieron sobre riesgos a la baja para el dólar, el mercado laboral y los tipos de interés.

En Europa, la libra cayó 0,40% por la debilidad del empleo británico, mientras que el yen siguió presionado tras las declaraciones de la primera ministra japonesa. El franco suizo se fortaleció ante la posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Por qué dólar sube y baja en Colombia

El dólar sube y baja en Colombia por la interacción de varios factores económicos, políticos y globales. Uno de los principales motivos es la oferta y demanda de divisas.

Cuando hay más personas o empresas comprando dólares (por ejemplo, para importar productos o pagar deudas en el exterior), el precio sube. En cambio, cuando entran muchos dólares al país —por exportaciones, inversión extranjera o remesas—, el valor tiende a bajar.

Otro factor clave son las tasas de interés en Estados Unidos: si la Reserva Federal las sube, los inversionistas prefieren mover su dinero hacia ese país en busca de mejores rendimientos, lo que fortalece al dólar frente al peso colombiano.

Además, la incertidumbre política o económica dentro de Colombia genera desconfianza, haciendo que los inversionistas busquen refugio en monedas más estables.

También influyen los precios internacionales del petróleo, ya que Colombia es un exportador importante. Cuando el crudo baja, entran menos dólares al país y la moneda estadounidense se encarece.

Finalmente, las decisiones del Banco de la República, los flujos de capital global y los eventos internacionales (como guerras o crisis financieras) pueden causar fuertes fluctuaciones diarias en la tasa de cambio.

