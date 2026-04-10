La Corte Constitucional de Colombia dejó en firme la obligación de las cajas de compensación familiar de destinar parte de sus recursos al financiamiento del régimen subsidiado de salud, un mecanismo clave para garantizar atención médica a la población más vulnerable del país.

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Esta decisión se dio tras analizar una demanda que cuestionaba el uso de dineros del subsidio familiar para beneficiar a personas distintas a los trabajadores afiliados.

El alto tribunal reiteró que esta obligación no es nueva, pues ya había sido avalada desde 1997, y concluyó que las normas actuales no violan la Constitución ni afectan los derechos de los trabajadores.

Por el contrario, aseguró que estas medidas fortalecen el sistema de subsidio familiar y amplían la protección social en Colombia.

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Los recursos provienen de los aportes que realizan los empleadores por cada trabajador afiliado. De ese recaudo, entre el 5 % y el 10 % debe destinarse al régimen subsidiado de salud, que cubre a personas sin capacidad de pago, generalmente identificadas a través del Sisbén.

La Corte también aclaró que este porcentaje debe descontarse antes de calcular el subsidio familiar que reciben los trabajadores, garantizando así tanto el apoyo a las familias afiliadas como la atención en salud para los sectores más necesitados.

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