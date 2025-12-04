El entorno macroeconómico de América Latina para 2025 y 2026 presenta un escenario de crecimiento moderado y una inflación que, aunque con señales de desaceleración, sigue representando un desafío para la estabilidad económica. Estos factores tienen un impacto decisivo en los mercados de divisas regionales y, por ende, en las estrategias y desempeño de ‘traders’ de Forex que operan en la región.

Sigue a PULZO en Discover

Según el último informe del Banco Nacional de México y análisis de expertos económicos en noviembre de 2025, el crecimiento económico de Latinoamérica se desacelerará a aproximadamente un 1,8 % en 2026 desde un 2,2 % estimado para 2025. México, por su parte, prevé un crecimiento modesto de alrededor del 0,6 % en 2025 debido a la mejora en las condiciones comerciales con Estados Unidos y un ambiente externo más favorable.

Esta moderación en el crecimiento afecta directamente la demanda de monedas regionales como el peso mexicano y el real brasileño, influyendo en su volatilidad y en las oportunidades para ‘traders’ de Forex. El menor crecimiento tiende a limitar la fortaleza de estas monedas, lo que se traduce en movimientos cambiarios que los ‘traders’ pueden aprovechar mediante estrategias adecuadas.

La inflación en la región permanece elevada, pero muestra signos de estabilización. En México, la tasa inflacionaria al cierre de octubre de 2025 fue cercana al 4,7 %, aún por encima del objetivo, principalmente por presiones en precios de alimentos y energía. El Banco Nacional de México mantiene una postura estricta, con tasas de interés altas para contener la inflación, situación que influye en las expectativas del mercado forex.

Lee También

Para ‘traders’ de Forex, entender estas políticas monetarias es esencial, ya que afectan la rentabilidad y riesgos en el ‘trading’ de pares LATAM/USD. Además, las decisiones de otros bancos centrales en la región juegan un rol clave en la dinámica cambiaria.

Entre los principales riesgos identificados para el mercado latinoamericano en esta etapa se cuentan tensiones geopolíticas, fluctuaciones en los precios de ‘commodities’ y restricciones fiscales en varios países. Estas variables pueden producir volatilidad significativa en las divisas latinoamericanas.

Por ello, se recomienda que los ‘traders’ implementen estrategias robustas de gestión de riesgo, incluyendo diversificación de instrumentos, uso de órdenes ‘stop-loss’, y seguimiento constante de indicadores macroeconómicos y noticias relevantes. La combinación de análisis fundamental con técnicas de trading técnico es indispensable para adaptarse a este entorno complejo.

El contexto económico de América Latina para 2025-2026 es desafiante pero lleno de oportunidades para ‘traders’ de Forex que sepan interpretar y anticipar los impactos de crecimiento e inflación en la región. Mantenerse informado a través de reportes oficiales como el del Banco Nacional de México y ajustar las estrategias de ‘trading’ de Forex permitirá capitalizar movimientos favorables y gestionar riesgos efectivamente.

Forex indicó que el crecimiento moderado limita la fortaleza de las monedas regionales, generando volatilidad que puede representar oportunidades de trading si se manejan bien los riesgos.

La inflación alta juega un rol en la operativa de Forex al mantener la presión para políticas monetarias restrictivas, lo que impacta las tasas de interés y la dirección de los pares de divisas.

Entre los riesgos externos que pueden afectar el mercado Forex en la región están las tensiones políticas globales, cambios en precios de materias primas y crisis fiscales son factores que pueden aumentar la volatilidad.

La estrategia recomendada para ‘traders’ de Forex en Latinoamérica es combinar análisis fundamental y técnico, diversificar portafolio y usar estrictas medidas de gestión de riesgo.

De acuerdo con Forex, es importante seguir los informes del Banco Nacional de México porque proveen datos y pronósticos esenciales para anticipar movimientos en el mercado cambiario regional.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.