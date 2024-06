Este año, no deje que su prima se esfume sin dejar huella. La prima de mitad de año suele desaparecer en gastos cotidianos, mientras que la de fin de año se asocia comúnmente con la temporada navideña. Muchas personas no son conscientes de la llegada de esta bonificación y no aprovechan su potencial para alcanzar sus metas.

Una gran herramienta para sacarle provecho a la prima y además hacer una buena planificación financiera, es un CDT. Este producto que ofrecen los bancos es una garantía para que ese dinero no se disipe en gastos cotidianos y, en cambio, se convierta en una inversión rentable que le ayude a alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo.

De acuerdo con Carlos Correa, cofundador y CEO de la ‘fintech’ MejorCDT, “un CDT es una excelente herramienta de planificación financiera para aprovechar la prima porque permite programar la fecha del retiro del dinero y obtener mucha más rentabilidad que dejar el dinero en una cuenta de ahorros”.

A continuación, cinco ideas que aportan los expertos de MejorCDT para darle un buen uso a su prima de mitad de año a través de un CDT:

Abra un CDT a 180 días: de esta forma no solo verá crecer su inversión, sino que también podrá combinar su prima de mitad de año con la de fin de año para realizar una compra más significativa o invertir en proyectos futuros.

Evalúe la opción de un CDT recargable para ahorro seguro: un CDT recargable, que es un beneficio de MejorCDT, permite ir destinando un monto mensual para su CDT. De esta forma, por ejemplo, al usar su prima de mitad de año como monto inicial y destinar parte de su sueldo mensual para ir aumentando esta inversión, para el momento del vencimiento tendría un muy buen ahorro, que además estaría rindiendo.

Empiece a planificar su próximo año desde ya: con un CDT de vencimiento a 210 días, garantice rendimientos para enero, un mes que puede presentar desafíos financieros. De esta forma se asegura de no empezar el año descuadrado para el pago de esos primeros gastos del año.

Planifique el pago de sus deudas e impuestos: aproveche su prima de mitad de año para ponerse al día con sus obligaciones financieras. A través de un CDT, asegure una reserva efectiva para afrontar los pagos de impuestos y deudas futuras con tranquilidad y solidez financiera.

Amplíe la diversificación de su portafolio de inversiones: aproveche la oportunidad de diversificar su ahorro mediante el uso de un CDT, reduciendo así el riesgo asociado a sus inversiones.

CDT en Colombia con mayor ganancia a 180 días en junio

Los CDT que mayor ganancia otorgan a cierre de mayo e inicios de junio, según Valora Analitik, son los siguientes:

Serfinanza: tasa efectiva anual de 12,07 % y monto mínimo de inversión de $ 300.000. Banco Contactar: tasa efectiva anual de 11,81 % y monto mínimo de inversión de $ 500.000. Banco Pichincha: tasa efectiva anual de 11,55 % y monto mínimo de inversión de $ 100.000. Banco GNB Sudameris: tasa efectiva anual de 11,55 % y monto mínimo de inversión de $ 500.000. Ban100: tasa efectiva anual de 11,40 % y monto mínimo de inversión de $ 250.000.

