Tener una deuda puede convertirse en un dolor de cabeza, especialmente cuando las llamadas del banco se vuelven constantes. Sin embargo, en Colombia existen normas que protegen la tranquilidad de los consumidores y limitan los horarios y las formas en que las entidades pueden contactarlos.

Con la entrada en vigor de la Ley 2300 de 2023, conocida popularmente como la ley “Dejen de fregar”, el Congreso de la República estableció una serie de reglas para ponerle freno a los excesos de los bancos, cobradores y empresas que hacen gestiones de cobro, explica Portafolio.

Las entidades financieras solo pueden comunicarse con los consumidores de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., y los sábados entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m..

Por la ley, quedaron prohibidas las llamadas los domingos y los días festivos, sin importar el monto o la antigüedad de la deuda, precisa el rotativo.

Además, la ley fija restricciones en la frecuencia del contacto: si el banco ya logró comunicarse directamente con el deudor, no puede llamarlo más de una vez al día ni utilizar más de un canal de contacto durante la misma semana. Esto significa que si ya lo contactaron por teléfono, no pueden insistirle por correo electrónico o mensaje de texto ese mismo periodo.

También se aclara que las entidades solo pueden comunicarse a través de los canales previamente autorizados por el cliente, y está prohibido contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo para presionarlo a pagar.

Deudas con bancos en Colombia: tono y lenguaje deben ser respetuosos

La Ley 2300 también protege la dignidad de los consumidores frente al lenguaje usado por los cobradores. Según el periódico, las entidades tienen la obligación de mantener un trato cordial y respetuoso, evitando insultos, amenazas o cualquier expresión que pueda considerarse intimidante.

La norma también prohíbe cualquier exposición pública del deudor, como publicar su nombre en redes sociales o enviar mensajes a terceros informando sobre su situación. En cada llamada o mensaje, el banco o la empresa de cobranza debe identificarse claramente, indicar el motivo del contacto y abstenerse de simular procesos judiciales o embargos para causar miedo.

