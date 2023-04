La ley ‘Dejen de fregar’ aprobó los cuatro debates en el Senado y Cámara de Representantes, faltaría el texto acordado y la firma del presidente Gustavo Petro para que quede en firme.

“Solamente podrán ser contactados los consumidores financieros, es decir, todos los colombianos, de lunes a viernes, de siete de la mañana hasta las ocho de la noche y los sábados de ocho de la mañana hasta las tres de la tarde”, indicó el senador y autor del proyecto Juan Carlos Wills.

Además de que solo se permitirán dos llamadas a las semanas por parte de las entidades financieras al usuario, también limita los mensajes de texto, los correos electrónicos y demás medios de comunicación que usen los bancos.

Es decir, que si le llega un correo electrónico, o mensaje de texto, el banco ya utilizó una de las dos comunicaciones de la semana en las que puede ponerse en contacto con usted.

Con este proyecto se busca proteger el derecho a la intimidad de los colombianos, “cerrar esta brecha que hay de un maltrato a un derecho fundamental, una vulneración que hemos visto sistemática e históricamente”, indicó el congresista.

Igual que, “todas las entidades que adelanten gestiones de cobranza de forma directa, por medio de terceros o por cesión de la obligación, incluyendo a las personas naturales; podrán contactar a las referencias personales o de otra índole. Al avalista, codeudor o deudor solidario se le contactará en la misma condición que establece la presente ley”.

Finalmente, el congresista señaló “Los colombianos tienen derecho a que no los estén molestando en horario no hábil, cuando estén descansando, cuando estén con sus familias, que no sean molestados por estas entidades.”