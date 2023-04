La senadora señaló que la infidelidad es un tema de “salud pública”, afecta la vida de muchos y que debe ser regulado por el Congreso de la República de manera urgente.

Aunque parece irrisorio, ella expuso argumentos como la salud mental y la forma en que ese tipo de escenarios llega a lastimar a la gente. Sin embargo, otros argumentos no parecían muy sólidos.

Esto indicó Espinosa:

De igual forma, señaló que la infidelidad es una fuente de enfermedades y que por eso debe ser castigada penalmente.

“La infidelidad es mala. Se que esto ha generado debate, pero no podemos dejar por fuera este tema que causa tanta violencia y enfermedades de transmisión sexual. Hay que abrir el debate. Esto está destruyendo a la sociedad, como la droga“, apuntó en ese medio.

En una especie de revelación, la senadora contó que algunas experiencias personales también influyeron en este proyecto de ley.

“Toda la vida he estado rodeada de hombres infieles. Esta cultura de la moda del cacho, que se volvió normal en nuestra sociedad, es lo que queremos combatir y prevenir porque está haciendo mucho daño. Soy hija de padres separados también, sufrí mucho y me deprimí mucho, me he sentido triste”, confesó la senadora en Blu Radio.