Las estrategias que el Gobierno está intentando implementar para lanzarse un salvavidas a su reforma a la salud siguen sin funcionar, por lo que al interior del petrismo empezaron a hacer llamados de atención para tratar de hacer que avance la discusión de ese proyecto.

La más reciente salida en falso del oficialismo la protagonizó la primera dama, Verónica Alcocer, quien apareció sorpresivamente en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes este martes para seguir de cerca el que se esperaba que fuera el inicio de la discusión de esa reforma.

La presencia de la primera dama en el escenario legislativo no pasó desapercibida, especialmente porque después de que se confirmó el aplazamiento de la discusión para este miércoles, el Gobierno decidió invitar a los miembros de esa comisión a un desayuno en la Casa de Nariño.

A este evento social fueron invitados los 21 representantes que integran la Comisión Séptima de la Cámara, lo que fue leído por algunos como un intento de presión o de convencimiento para que la mayoría de esos 21 legisladores le diera el visto bueno a la controvertida reforma a la salud.

Y es que pese a la expectativa que se generó en torno a este desayuno con representantes del Gobierno de Gustavo Petro y Verónica Alcocer, el evento finalmente tuvo que ser cancelado por falta de quórum suficiente, por lo que la estrategia del Gobierno fracasó.

El evento estaba previsto para realizarse a las 7:30 de la mañana y en él iban a participar la ministra de Salud, Carolina Corcho, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y se esperaba que la primera dama puediese ser protagonista ante la ausencia del presidente Gustavo Petro.

Este diario conoció que algunos congresistas desistieron de asistir al evento al no tener el visto bueno de sus partidos, y aunque otros pidieron que se moviera de día la actividad, finalmente este desayuno no se pudo realizar ante la poca disposición de la mayoría de los legisladores.

Mientras se confirmó la cancelación de este evento, en la mañana de este miércoles, el presidente del Congreso, Roy Barreras, se pronunció para reclamar que se debería avanzar en la discusión de la ponencia positiva de la reforma a la salud, que ha sido aplazada más de cinco veces.

En ese sentido, el también senador del Pacto Histórico aseguró que entiende que haya diferencias en torno al proyecto, pero cuestionó que se hayan registrado recusaciones, por ejemplo, alegando que los congresistas están afiliados a EPS, por lo que finalmente se optó por el aplazamiento de la discusión.

“Lo que raya en el absurdo es el filibusterismo, recusaciones ridículas, levantar las sesiones para no debatir. No mas espectáculo. Pido responsabilidad. Coalición debe votar hoy artículos en los que hay acuerdo y luego a voto limpio aquellos en los que no hay consenso y avanzar”, señaló Barreras.