Sucedió al terminar la jornada, momento en que medios como La silla vacía reportaron que Verónica Alcocer había llegado al Capitolio para participar en la reunión.

De acuerdo con Blu Radio, la reunión de Alcocer fue con la ministra de Salud y el ministro del Interior, Carolina Corcho y Alfonso Prada, respectivamente, además de Agmeth Escaf, el presidente de la comisión séptima, donde comenzó a discutirse la reforma.

La participación de la esposa del presidente Gustavo Petro en una reunión de alto nivel como esta desató críticas de múltiples sectores. El abogado y analista Melquisedec Torres destacó que Alcocer “no es servidora pública, no tiene cargo, nadie la eligió y no representa a nadie”.

La señora Verónica Alcocer NO es servidora pública, no tiene cargo, nadie la eligió, no representa a nadie. Es una absoluta vulgaridad que esta noche esté participando en discusiones legislativas.

Se mancha de más ilegitimidad el nefasto proyecto de reforma a la salud.

