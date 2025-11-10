La presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez, reveló que la entidad atravesó una fuerte crisis financiera que se convirtió en el punto de partida para una profunda transformación institucional.

Según explicó, fue “un momento de choque” que obligó al banco a replantear su forma de comunicarse, su imagen y su relación con los clientes.

Suárez aseguró que las crisis pueden ser grandes oportunidades de cambio y que, en este caso, impulsaron una renovación estratégica que hoy muestra resultados positivos.

Entre los principales cambios, destacó la modernización del logo, las campañas publicitarias y el enfoque humano de las comunicaciones.

Aunque el banco logró atraer a un público joven, Suárez enfatizó que los clientes mayores siguen siendo fundamentales, pues representan una generación activa y emprendedora.

También subrayó que la entidad ha apostado por la llamada “economía plateada”, enfocada en las personas de más de 50 años.

La presidenta recalcó que el propósito del Banco Popular es conectar emocionalmente con las personas y no solo ofrecer productos financieros. Asimismo, destacó que los cambios en logos y en las comunicaciones han sido muy bien recibidos por los usuarios.

“Los clientes lo han recibido muy bien, pero lo importante es reflexionar y conectar con las personas. Tal vez no con los jóvenes, pero sí con sus padres. Lo estamos pensando desde lo humano, no solo desde los productos. Lo más gratificante es esa conexión con los clientes”, manifestó.

Gracias a esta transformación, la entidad —con más de 70 años de historia— ha fortalecido su reputación, su cercanía con los clientes y su visión incluyente dentro del sistema bancario colombiano.

