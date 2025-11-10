Suárez dio detalles de los tensos momentos que se vivieron antes en la entidad y que obligaron a una serie de modificaciones destacables en materia de comunicaciones, imagen, actitud y mucho más.

“Cuando uno está perdiendo tanta plata, puede generarse una crisis. Es como una crisis personal, y una crisis no se puede desaprovechar. No podíamos seguir haciendo lo mismo. Ese fue un momento de choque. Esos momentos de choque los busco capitalizar, porque no hay mejor transformador que una crisis”, detalló Suárez en diálogo con Pulzo.

Añadió que el banco ganó público joven, pero resaltó que contar con clientes de una edad avanzada no es algo inherentemente malo para las intenciones de la compañía.

“Al llegar al banco dijimos que teníamos que pensar distinto. El banco no atraía a los jóvenes. Yo llegué y, afortunadamente, hemos hecho buenas cosas. Pero la longevidad no es un problema. Estudiamos la transición demográfica”, agregó en este medio.

Suárez resaltó que la respuesta al cambio de logo, comunicaciones y demás ha sido muy buena de parte de los clientes de la entidad bancaria.

“Los clientes lo han recibido muy bien, pero lo importante es reflexionar y conectar con las personas. Tal vez no con los jóvenes, pero sí con sus padres. Lo estamos pensando desde lo humano, no solo desde los productos. Lo más gratificante es esa conexión con los clientes”, manifestó.

Consideró que los ajustes en materia de publicidad y comunicaciones fueron vitales para dar una nueva vida a la compañía que ya suma más de 70 años de operación en nuestro país.

“Antes ocurría que las publicidades y comunicaciones estaban dirigidas a los jóvenes, pero las personas mayores también son emprendedores exitosos. Sin embargo, tenemos la idea de que un emprendedor es alguien de 25 años. Estamos trayendo una nueva conversación, y eso es muy valioso. Lo está impulsando el Banco Popular”, sentenció en diálogo con Pulzo.

