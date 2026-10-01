Por: CENET

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La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) expresó preocupación ante la actual situación del sector agroexportador colombiano, argumentando que se viven tiempos complejos debido a varios factores que inciden de manera directa sobre la competitividad y estabilidad de este sector. De acuerdo con la información proporcionada por el propio gremio, la petición surgió después de los anuncios del Ministerio de Agricultura sobre alivios para los deudores rurales. Analdex reconoció el valor de esas medidas, pero enfatizó que resultan insuficientes y se requieren acciones complementarias para asegurar el empleo, la producción y el cumplimiento de compromisos internacionales.

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Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, subrayó que la coyuntura actual está determinada por la coexistencia de varios desafíos: el Fenómeno de El Niño, que afecta la producción agrícola debido a la variabilidad climática; la revaluación del peso colombiano, que disminuye la competitividad de los exportadores; así como el aumento constante de los costos internos y la imposición de barreras en ciertos mercados internacionales. “El campo y la cadena agroexportadora están recibiendo duros golpes simultáneos”, manifestó Díaz, quien explicó que la conjunción de estos factores reduce los ingresos de los productores mientras los costos no se flexibilizan.

En respuesta, Analdex propuso un paquete de medidas adicionales. Entre estas, pidió congelar cuotas y reprogramar créditos, sin intereses de mora ni reportes negativos en centrales de riesgo, ajustando estas acciones a los ciclos productivos de cada sector. Además, solicitó una línea de crédito de capital de trabajo a tasa cero para financiar procesos claves como siembras, nómina y conservación de productos destinados a la exportación. El gremio sugirió también avanzar en mecanismos para mitigar la volatilidad cambiaria, como la cofinanciación de coberturas a través de entidades estatales como Bancóldex, Finagro y el Banco Agrario.

En términos tributarios, la solicitud incluyó ampliar de forma temporal el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) para más productos agrícolas y acelerar las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los exportadores, así como permitir un diferimiento temporal de algunas obligaciones tributarias, sujeto a la preservación del empleo y de las compras a productores rurales. La reducción de costos de producción mediante una revisión de aranceles sobre insumos, así como el fortalecimiento de la logística para productos perecederos y la facilitación del comercio a través de inspecciones conjuntas y mayor interoperabilidad tecnológica entre entidades del Estado, también hacen parte de la propuesta.

Por último, el gremio instó a reforzar la diplomacia comercial con el fin de superar barreras técnicas y sanitarias en mercados prioritarios y pidió apoyo para cumplir requisitos de trazabilidad y estándares sanitarios. De acuerdo con Analdex, este conjunto de estrategias busca sostener la competitividad del agro colombiano en medio de presiones climáticas, cambiarias y de costos que ponen en riesgo las exportaciones y el bienestar rural.

¿Cuáles son las principales medidas solicitadas por Analdex para el sector agroexportador colombiano?

Analdex propuso al Gobierno una serie de acciones adicionales como la congelación de cuotas y reprogramación de créditos ajustados a ciclos productivos, líneas de crédito a tasa cero para actividades agrícolas, cofinanciación de coberturas cambiarias, ampliación del Certificado de Reembolso Tributario (CERT), aceleración de devoluciones del IVA y diferimiento temporal de obligaciones tributarias. También sugirió reducir aranceles para insumos sin oferta nacional, fortalecer la logística para productos perecederos, y reforzar la diplomacia comercial para superar barreras internacionales.

¿Cómo afectan el Fenómeno de El Niño y la revaluación del peso a las exportaciones agrícolas colombianas?

El Fenómeno de El Niño, caracterizado por la variabilidad climática, genera riesgos para las cosechas y disminuye la productividad agrícola. La revaluación del peso colombiano reduce la competitividad, ya que encarece las exportaciones en el contexto internacional y limita los ingresos de los productores frente al aumento constante de los costos internos, afectando la viabilidad de los compromisos comerciales y la generación de empleo rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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