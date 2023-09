Willington Ortiz, una de las grandes glorias del fútbol colombiano, reveló en ‘El Vbar Caracol‘ haber estado incluido en la Lista Clinton, el cual tiene los nombres de personas y empresas vinculadas con dinero proveniente del narcotráfico. En dicho documento, que fue creado en 1995 por el gobierno norteamericano en su guerra contra las drogas, aparecieron los cuatro jefes del Cartel de Cali y el mismo América (1999).

Según relató el histórico exfutbolista, las autoridades lo incluyeron en dicho listado por haber tenido “una pequeña sociedad” de tipo comercial con Amparo Rodríguez Orejuela, quien desde el pasado mes de enero cumple con una condena de 12 años de cárcel por lavado de activos.

“Al América lo metieron dentro de la Lista Clinton en esa época. Entonces llamaron a los jugadores más representativos o que teníamos relaciones con el club. En el caso mío era comerciante y tenía una pequeña sociedad con doña Amparo, la hermana de don Miguel Rodríguez. Ellos dijeron que como yo tenía cinco tiendas de artículos deportivos en Cali, entonces que yo me había beneficiado del dinero de la familia Rodríguez”, explicó Willington.

Ortíz, según contó, estuvo más de una década en dicho listado y en ese tiempo “no podía ni entrar a un banco”, sin mencionar que con eso terminó su vínculo con el deporte: “Me metieron en el listado Clinton por 12 años y en ese tiempo no podía ir a Estados Unidos, ni podía entrar al banco, no podía vender nada, no podía ni trabajar en una empresa… Eso fue en el 1992 y salí en el 2006. Mi carrera deportiva terminó ahí”.

Incluso recordó que logró hacer parte del Millonarios de Richard Páez como entrenador de delanteros, rol que por ejemplo hoy en día cumple Arnoldo Iguarán en el equipo de Alberto Gamero, y todo iba bien hasta que el club se enteró de la complicada situación y optó por romper cualquier vínculo.

“Estuve en Millonarios como asistente de Richard Páez y ayudaba a los delanteros. Cuando se enteraron que estaba en la Lista Clinton, dijeron que me fuera así como había llegado, calladito”, contó.

Finalmente, el ‘Viejo Willi’ afirmó que a pesar de haber solucionado el tema judicial, nunca pudo poner una demanda por el daño recibido durante tantos años: “Había que demandar al Tesoro de los Estados Unidos, imagínese. El Gobierno no me ayudó porque era un problema personal”.