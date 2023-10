El futuro de Primoz Roglic ha sido uno de los grandes temas de conversación para este fin de año en el ciclismo mundial. Horas antes de alzar los brazos en el Giro de la Emilia, el esloveno anunció que dejaría las filas del Jumbo al terminar la temporada.

Roglic tiene como objetivo darse una última oportunidad en el Tour de Francia y, como lo adelantó Ciro Scognamiglio, periodista de La Gazzetta dello Sport, el esloveno ya habría escogido su destino para la siguiente temporada: el Bora-Hansgrohe de los colombianos Daniel Martínez, quien también arriba en el 2024, y Sergio Higuita.

Info @Gazzetta_it – except changes of last hour, @BORAhansgrohe is likely to be next @rogla team from 2024 according to our sources. The @giroditalia 2023 winner on saturday had announced officialy his depart from @JumboVismaRoad

— Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) October 2, 2023