La historia se remonta a 1991, cuando supuestamente ‘el Pelusa’, que murió el 25 de noviembre de 2020, recibió la invitación del jefe del cartel de Medellín y terminó “en una cárcel rodeada por miles de militares” (aparentemente se hace referencia a La Catedral).

Por lo menos esa fue la versión que registró AS en enero 2019, basándose en una declaración que, afirmó, dio Diego Maradona en una emisora argentina, cuyo nombre no detalló.

Según la cita del medio, quien le hizo llegar la invitación al también llamado ‘Barrilete cósmico’ fue Guillermo Coppola, que supuestamente le aseguró que le iban a pagar “una enorme cifra por jugar un amistoso, con algunos futbolistas como René Higuita [que hace un tiempo habló de su cercanía con el narco]”.

“Cuando fui a Medellín y me llevaron a una cárcel rodeada por miles de militares dije: ‘¿Qué mierda pasa? ¿Me van a meter preso?’ Cuando entré a ese lugar parecía un hotel de lujo de Dubái, ahí me lo presentaron, me dijeron: ‘Diego, él es el patrón’. Lo saludé y el tipo muy respetuoso, bastante frío, pero demostró amabilidad conmigo. Pero como yo de noticias y tele nada, no sabía muy bien quién era”, fue otra parte de la declaración de Maradona en la frecuencia radial, según AS.