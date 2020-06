green

René Higuita habló de la relación que tuvo con Pablo Escobar cuando en la entrevista le preguntaron por su paso de nueve meses por la cárcel. El ídolo de Atlético Nacional recordó que siempre ha tratado de tener buenas relaciones con las personas, pero que cuando se es famoso hay gente que aprovecha cualquier situación para desprestigiar el buen nombre de alguien.

“Yo soy amigo de todos. El hecho de que yo sea amigo de Pablo Escobar no quiere decir que sea narcotraficante. Cuando uno se vuelve público da esa posibilidad a los enemigos de que lo vuelvan a uno mierda”, aseguró Higuita al programa de televisión.

De igual manera, Higuita aseguró que hay una que otra cosa que le agradece al famoso narcotraficante. “Yo, siendo un niño, cuando Pablo Escobar iluminaba las canchas, cómo no agradecer eso si no había. Y a la gente se le olvida que Pablo Escobar también fue un congresista”, agregó el autor del reconocido ‘escorpión’.

Sobre su paso por la cárcel, el exarquero consideró: “Cuando ya empieza esa persecución con Pablo Escobar empiezan a agarrar a todos sus amigos. Yo no era ni amigo de Pablo Escobar, la misma gente me volvió amigo cuando yo fui a visitarlo a La Catedral”.

Y por último, Higuita contó la encrucijada que vivió por cuenta de la propuesta que le hicieron las autoridades colombianas y el mal trato que él cree que recibió por parte de las mismas. “A mí me dicen: ‘Entrégueme a Pablo Escobar y usted no tiene delito’. A mí se me vino el mundo encima, me montaron en un helicóptero, otro me escoltaba, me llevaron a Bogotá, que esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante”, concluyó el paisa.

El exfutbolista continúa en cuarentena en su hogar en Medellín y espera que se esclarezca el futuro del fútbol colombiano para ver cómo regresa a sus labores con Atlético Nacional.