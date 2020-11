green

Diego Maradona murió este miércoles en su casa por un paro cardiorrespiratorio y millones de personas en el mundo entero están llorando por estas horas su partida. En Colombia no fue la excepción y en el programa Nexo, del canal ESPN, se vio lo mucho que le dolió la noticia a Fabián Vargas.

El exvolante de Boca Juniors rompió en llanto porque admiraba bastante al ídolo argentino y vivió cosas con él que para su carrera fueron importantes. Maradona siempre destacó el rendimiento de Vargas en la cancha cuando estuvo en el club ‘xeneize’ y fue un defensor del colombiano cuando a este le permitieron jugar con la camiseta número 10.

Por eso, el exfutbolista colombiano salió ante las cámaras, minutos después de la muerte del popular Diego, con el uniforme de Boca con el ’10’ en la espalda que lució por unos meses. Desde el primer momento en el que le preguntaron por lo que sentía al enterarse de la partida del argentino, Fabián

“Un día muy triste. Para mí Diego fue ese jugador que me hizo enamorar del fútbol, que me hizo soñar con ser futbolista algún día. Compartí muchas cosas con él, tuve la posibilidad en vida de darles las gracias por tantas alegrías, por tantas genialidades y me quedo con esos bonitos recuerdos de cómo me trató a mí y a mi familia, cómo amaba a los colombianos. Y lo que dejó en la cancha, ese legado que va a ser guardado en la memoria de todos“, aseguró Vargas en medio del llanto.

Acto seguido, el ahora panelista de programas deportivos habló de esas experiencias personales que tuvo con el campeón del Mundial México 1986. “Una vez pude compartir con él en un entrenamiento. Estábamos en Holanda y él se metió con nosotros al ‘picadito’ (llanto). Fue maravilloso (llanto). Compartir esa magia que tenía, esa energía. Hoy llevo esta camisa porque es muy importante. Fue un regalo de él cuando me dieron este número en Boca, me llamó a su palco y me hizo la entrega oficial, me dijo que tenía toda la capacidad para llevarla”, recordó Vargas.

Maradona murió a los 60 años y en las últimas semanas había agradecido a sus seguidores el apoyo que recibió por la operación que le realizaron cuando le descubrieron un coágulo en su cerebro en la primera semana de noviembre. Vargas no fue el único al que se le vio conmovido en televisión ya que, en el programa 90 minutos, Óscar Ruggeri, que fue campeón del mundo con Diego, también quedó bastante golpeado.

Fabián Vargas llorando por la muerte de Diego Maradona

A continuación, dos videos que reflejan el llanto desconsolado del exjugador colombiano en el programa Nexo, de ESPN: