El atacante hizo la reflexión en entrevista al diario Olé, medio que le preguntó si está contemplando la posibilidad de regresar a Argentina, frente a lo que el futbolista contestó casi que con un no rotundo.

“Es muy difícil que pueda volver. Hay que pensar en la seguridad, en irme a entrenar y saber que mi familia va a estar bien, en salir con los ojos en la espalda para ver si no te van a robar. La inseguridad que se vive no me invita a pensar que en un futuro esta situación pueda cambiar. Sé que no voy a estar tranquilo”, explicó inicialmente.

Y agregó que va está mejor en otros lugares, como Colombia, México o Brasil, en los que ha desarrollado su carrera profesional.

“Cuando voy 10 o 15 días a la Argentina, alquilo un auto pero no uno bueno, no puedo andar con un lindo reloj, no puedo sacar el celular. En cambio, en Brasil no pasa nada, en Colombia no pasa nada, en México no pasa nada”, argumentó.

Fue así como Germán Cano, exgoleador del Independiente Medellín dejó en alto la imagen de Colombia, pese a que es un país que también afronta problemas de delincuencia.

Finalmente, cerró diciendo que prefiere no estar con preocupaciones encima: “Me acostumbré a vivir de otra manera”.