Este miércoles se confirmó la muerte de Diego Armando Maradona al sufrir un paro cardiorrespiratorio. El astro del fútbol mundial falleció a sus 60 años y hace poco tuvo una delicada operación por un coágulo en el cerebro.

La noticia tomó por sorpresa a su fiel compañero Óscar Ruggeri, con el que celebró el campeonato mundial de México 86. El ‘cabezón’, ahora panelista de varios programas de ESPN, siempre le demostró su cariño y defendió que fue el mejor futbolista de todos los tiempos.

Al enterarse de la muerte de Maradona en vivo y en directo, dejó un sentido, pero tranquilo mensaje de despedida.

“Este (Maradona) hizo conocer a la Argentina en cada rincón del mundo, vos decías algo de Argentina y no te decían algo del país, te decían Maradona. Increíble, che. Y parece uno estar esperando que te digan no, no pasó nada, porque siempre pasaba esto con él”, expresó en ESPNF90.

Allí mismo contó que con los compañeros campeones de México 86 tuvieron, desde que empezó la pandemia del coronavirus, la intención de visitarlo, pero decidieron aplazarlo para no exponerlo.

“No pudimos ni hablar, no pudimos ni vernos. No poder estar con él, ni despedirlo, hablarle, nada, es muy duro.…. Lo que hemos vivido con este pibe, lo que nos hizo vivir él a nosotros… nos hizo vivir de los momentos más lindos de la vida, la energía que tenía, un crack en todos los sentidos. Si había alguien que llevaba la cinta (de capitán de la selección Argentina) como correspondía era él”, agregó el ‘cabezón’ Ruggeri y finalizó en medio de su tristeza.

“Fue el mejor de todos… Qué felices nos hizo, loco. Íbamos a la selección porque nos gustaba, pero porque sabíamos que llegaba Diego. Me conmueve verlos a todos que se le caen lágrimas, qué bárbaro porque nos debe pasar a todos los argentinos. No creo que no haya un argentino que no se le esté cayendo una lágrima por lo que hizo por nuestro país, si alguien unió a nuestro país, fue este cada vez que jugaba”.