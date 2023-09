Mateo Casierra fue figura con el Zenit de St. Petersburgo en la victoria 0-3, como visitantes frente al Rubín Kazán. El jugador colombiano disputó 66′ minutos y anotó el 0-2 parcial. Su compatriota, Wilmar Barrios, disputó el partido completo.

El equipo de Sergei Semak, llegaba a este encuentro con la necesidad de ganar para no perderle pisada al líder, Krasnodar. Antes del parón de la Fecha FIFA, el Zenit empató a uno con el CSKA de Moscú, y le dio la oportunidad al conjunto de Jhon Córdoba de poner líder en solitario.

Cassierra continues his great start to the season. pic.twitter.com/FLlA1IPv9s

— RPL Sky (@RPLNews_eng) September 17, 2023