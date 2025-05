Quedan pocas horas para que inicie la edición 108 del Giro de Italia, la cual promete ser una batalla épica entre los mejores ciclistas del mundo. La carrera, que forma parte de las tres grandes vueltas del ciclismo, comenzará en Durrës, Albania, y concluirá en Roma después de 21 etapas y 3.413 kilómetros de recorrido.

Con un total de 44.650 metros de ascenso, cinco finales en alto, un trazado que incluye dos contrarrelojes y 30 kilómetros de caminos de grava, el Giro de este año será decisivo en las etapas de montaña, especialmente en la última semana, donde se definirá el portador de la codiciada ‘maglia’ rosa.

En total, serán 23 equipos en carrera, cada uno compuesto por 8 ciclistas.

23 teams, one epic race: wildcards are locked in!💥 Who are you rooting for?📢 23 squadre, una corsa epica: le Wildcard sono state assegnate!💥 Per chi fai il tifo?📢#GirodItalia pic.twitter.com/5qTRkk4KTP — Giro d'Italia (@giroditalia) March 31, 2025

Colombianos en el Giro de Italia

Para esta versión de la carrera, un total de cinco ‘escarabajos’ estarán en competencia. Todos ellos cuentan con la experiencia necesaria para asumir una carrera de tres semanas y tienen potencial para destacar en la carrera, ya sea en la clasificación general o en la búsqueda de alguna etapa.

A continuación, los colombianos y sus respectivos equipos:

Egan Bernal (Ineos Grenadiers): el campeón del Giro 2021 lidera el equipo británico junto al neerlandés Thymen Arensman. Bernal llega con un equipo equilibrado que incluye a Brandon Rivera, otro colombiano.

Brandon Rivera (Ineos Grenadiers): como gregario de lujo, apoyará a Bernal en las montañas, aunque podría buscar oportunidades personales en escapadas.

Checking in for the 108th #GirodItalia 🩷 Meet our lineup for the first Grand Tour of 2025 🤝 🔜🇦🇱🇮🇹 pic.twitter.com/bZB37opCoT — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 2, 2025

Nairo Quintana (Movistar Team): el veterano escalador, campeón en 2014, regresa al Giro con el equipo español, buscando etapas en la alta montaña.

Einer Rubio (Movistar Team): el joven escalador, que ya ganó una etapa en el Giro 2023, acompaña a Quintana y apuntará a brillar en las cumbres.

🇮🇹 💞 #GirodItalia – Ci vediamo presto! 🙋‍♂️ Este es nuestro ambicioso 8⃣ para partir el próximo viernes desde 🇦🇱 Albania: Einer Rubio, Nairo Quintana, Jefferson Cepeda, Jon Barrenetxea, Davide Formolo, Orluis Aular, Albert Torres y Lorenzo Milesi. 📝 Noticia ampliada:… pic.twitter.com/lHE3LWhQTN — Movistar Team (@Movistar_Team) May 5, 2025

Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe): subcampeón en 2024, Martínez llega con un equipo competitivo y aspiraciones de pelear por el podio.

The line-up for the @giroditalia is locked 🔒



🇸🇮 Primož Roglič

🇦🇺 Jai Hindley

🇨🇴 Daniel Martínez

🇸🇮 Jan Tratnik

🇮🇹 Gianni Moscon

🇩🇪 Nico Denz

🇮🇹 Giovanni Aleotti

🇮🇹 Giulio Pellizzari



The road to Rome starts now 💗

#redbullborahansgrohe #GirodItalia pic.twitter.com/zK2Y1OkfS3 — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) May 6, 2025

Posibilidades de título de los colombianos

Egan Bernal, como campeón en 2021, es el colombiano con mayores credenciales. Sin embargo, luego de su grave accidente en 2022, aún busca recuperar su mejor nivel. Su equipo Ineos Grenadiers está diseñado para apoyarlo en la general, y si encuentra sus piernas de antaño, podría pelear por el podio o incluso el título; su desempeño en las etapas 19 y 20 será clave.

Por su parte, Daniel Felipe Martínez es una apuesta sólida para el podio. Su consistencia en las grandes vueltas y el respaldo de Red Bull-Bora lo convierten en un candidato serio, aunque enfrentará rivales de peso como Roglič y Ayuso. Su capacidad en las contrarrelojes (42,3 km en total) le da una ventaja frente a otros escaladores puros.

Etapas de montaña que perfilarán a los candidatos al título del Giro de Italia 2025

En total, la competencia tiene 13 etapas de montaña, de las cuales cinco tienen finales en alto, y una última semana brutal en los Alpes y Dolomitas que será crucial para los aspirantes al título.

A continuación, las etapas clave que probablemente decidirán al ganador:

Etapa 7 (16 de mayo): Castel di Sangro – Tagliacozzo. El primer final en alto en los Apeninos, con una subida exigente que podría generar las primeras diferencias entre los favoritos.

Etapa 15 (24 de mayo): Fiume Veneto – Asiago. Incluye la dura ascensión al Monte Grappa, un puerto icónico que pondrá a prueba la resistencia de los escaladores.

Etapa 16 (25 de mayo): Piazzola sul Brenta – San Valentino. Con cinco subidas al oeste del lago de Garda, esta etapa es un desafío constante sin descanso.

Etapa 17 (27 de mayo): San Michele all’Adige – Bormio. Una jornada montañosa que incluye el Passo del Mortirolo desde Monno, con los últimos 3 kilómetros superando el 10 % de pendiente, y el ascenso final a Le Motte cerca de Bormio.

Etapa 19 (30 de mayo): Biella – Champoluc. Con cuatro puertos importantes en 166 kilómetros, esta etapa acumula más de 5.000 metros de desnivel, ideal para ataques decisivos.

Etapa 20 (31 de mayo): Verrès – Sestrière. La etapa reina, con el Colle delle Finestre como Cima Coppi (el puerto más alto del Giro 2025), que incluye 8 kilómetros de grava con un 9 % de pendiente. Seguida por la subida final a Sestrière, esta jornada tendrá más de 5.000 metros de ascenso y será el último gran campo de batalla para los candidatos al título.

Estas etapas, especialmente las de la tercera semana, con más de 9.000 metros de ascenso combinados en los días 19 y 20, serán determinantes.

