La temporada de ciclismo en el mundo ya alcanzó su maduración para ahora sí comenzar con lo realmente emocionante, es decir, las grandes vueltas, aquellas que son de tres semanas y que solo ganan los mejores del mundo.

(Ver también: Ineos tomó radical decisión con Egan Bernal previo al Giro: lo devuelven a Colombia)

Esta edición en particular promete mucha emoción porque los recorridos están bastante exigentes y los equipos llegan en un gran nivel, por lo que se espera una gran competencia durante todo el recorrido, recordando que la edición de 2024 no fue tan llamativa porque Pogacar dominó de principio a fin.

En cuanto a los colombianos, habrá una gran participación de deportistas que no solo servirán como gregarios, sino incluso como líderes de sus respectivas instituciones para buscar ganar etapas e incluso el ‘maillot’ rosa de líder de clasificación general.

Cabe recordar que esta competencia italiana será del 9 de mayo al primero de junio de 2025, comenzando con el recorrido entre Durres a Tirana y cerrando con la etapa llana en Roma.

🗺️ This is the route of the 2025 Giro d’Italia!👇

🗺️ Questo è il Giro d’Italia 2025!👇#GirodItalia pic.twitter.com/cVT1Msio3u

— Giro d’Italia (@giroditalia) January 13, 2025