El Giro de Italia ya está a la vuelta de la esquina y los principales equipos han ido confirmando a los corredores que participarán en la edición 2025, una que pinta bastante bien porque el recorrido será muy exigente y los puertos prometen ser bastante emocionantes.

(Ver también: Está hecho diferente: Egan Bernal volvió a la carretera luego de fracturarse la clavícula)

De hecho, uno de los primeros equipos en confirmar a los ciclistas que participarán en la primera gran vuelta del año fue el Ineos Grenadiers, el cual en una publicación en sus redes sociales dejó ver a los deportistas que estarán luchando por las carreteras durante las próximas tres semanas para que su líder se vista de rosado.

Tal como se puede apreciar en la publicación, se confirmó que el líder de la escuadra británica para esta competencia será el ciclista colombiano Egan Bernal, quien en este inicio de año ha mostrado muy buenas condiciones pese a las caídas que ha sufrido y por eso está la ilusión de que pueda luchar por la clasificación general.

Checking in for the 108th #GirodItalia 🩷

Meet our lineup for the first Grand Tour of 2025 🤝

🔜🇦🇱🇮🇹 pic.twitter.com/bZB37opCoT

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 2, 2025