El inicio de año de Egan Bernal ha sido toda una montaña rusa de emociones, ya que comenzó de gran manera con el récord de Patios y el campeonato nacional de ruta y contrarreloj, pero en su primera competencia en Europa sufrió una dura caída que lo tendrá fuera de las carreteras por algunas semanas.

Es más, su caída fue tan fuerte, que desafortunadamente sufrió de una fractura de clavícula cuando mejores números estaba presentando, por lo que es una noticia que cayó como balde de agua fría a la afición.

Ahora, además de esa situación, se confirmó otra noticia que sin duda golpea a todos los deportistas del Ineos, ya que el entrenador de la plantilla, que venía trabajando con esta institución desde 2014, confirmó su salida porque está buscando nuevos objetivos.

Por medio de una publicación bastante emotiva en sus redes sociales, Xavier Artetxe confirmó que no seguirá con el club británico porque tiene más propósitos que desea cumplir, pues ya llevaba 11 años en la institución y esta también necesita de un cambio para volver a ser protagonista.

“Es momento de cambiar objetivos y empezar nuevos retos y proyectos que me entusiasman mucho. Retos que me sacarán de mi zona de confort y me ayudarán a mejorar, algo que los entrenadores nunca deben olvidar”, escribió.