Egan Bernal tuvo un estreno accidentado del ‘maillot tricolor’, al sufrir una aparatosa caída durante la Clásica Jaén, que se llevó a cabo este lunes 17 de febrero.

El pedalista del Ineos estaba cumpliendo con una gran carrera cuando, cerca al final, en un intento por atacar en plena subida, al parecer, se salió de la vía y cayó al piso, dándose un fuerte golpe.

En la imágenes de la transmisión oficial se ve cómo el ciclista colombiano se da un golpe durísimo, al caer durante una curva, el cual lo dejaría por fuera de las pistas durante varias semanas.

Medios internacionales aseguran que Bernal habría sufrido una fractura de clavícula y que su recuperación tardaría al menos un mes; sin embargo, los estudios determinarán qué tan grave fue el golpe y su tiempo de baja.

Following a crash in the final stages of #ClasicaJaen, @Eganbernal was transported to a local hospital.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 17, 2025