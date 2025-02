Este lunes 17 de febrero comenzó la séptima edición del UAE Tour, competencia en la que hay presencia de seis colombianos. Uno de ellos es Juan Sebastián Molano, quien era uno de los llamados a pelear por el triunfo de la etapa, que se definió en el embalaje.

Sin embargo, a menos de 8 kilómetros para la meta, las esperanzas de victoria del boyacense se derrumbaron por una terrible caída que sufrió mientras seguía la rueda de sus compañeros.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento en el que el velocista se disponía a tomar agua, pero perdió el control de su bicicleta y se fue al suelo. Al parecer, una de las llantas se pinchó y provocó la caída.

Acá, el video de lo sucedido:

La imagen fue escalofriante, pues Molano y el resto del pelotón iba a gran velocidad, por lo que el colombiano rodó varios metros sobre lo que parecían ser piedras sobre un andén. Incluso, y producto del impulso, se apreció que terminó dando vueltas en el aire.

Algunos de sus compañeros se percataron de lo ocurrido, entre ellos Tadej Pogacar, quien volteó a mirar para ver qué había pasado con el colombiano, pues era a quien debía lanzar al final de la etapa.

Por fortuna, todo parece indicar que el duro golpe no fue para mayores. Según el equipo UAE Emirates, el embalador terminó la etapa después de unos minutos y presentó raspones en la espalda, un brazo y un tobillo.

“Se dirige al hospital, donde le harán radiografías para determinar si tiene más lesiones”, se lee en el pronunciamiento del equipo árabe.

Sebastián Molano finishes the @uae_tour opening stage escaping with superficial lacerations and bruises over his back, arm and ankle.

He is en route to hospital where he will undergo x-rays to determine if there are any further injuries. Further update to come.

Ánimo Sebas 🙏 https://t.co/GNZhcFpNXN

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 17, 2025