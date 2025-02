A pesar del buen arranque que tuvo Egan Bernal en 2025 al coronarse con los Nacionales de Ruta 2025, el ciclista cundinamarqués tuvo que abandonar la Clásica de Jaén, luego de una fuerte caída que sufrió en el tramo final de la competencia.

El pedalista de Ineos fue retirado de la vía por el cuerpo médico y, después de someterse a varios exámenes, se confirmó que se fracturó la clavícula, por lo que su tiempo de baja será de varias semanas.

Fue así que Bernal, de 28 años de edad, se pronunció en sus redes sociales sobre el suceso y envió un esperanzador mensaje tras sufrir la caída. Dio a entender que, pese a sufrir fractura, el diagnóstico no fue tan grave como lo pensado.

Mediante un comunicado oficial, Ineos indicó que Bernal sufrióla fractura de clavícula, aunque no especifico el tiempo de baja.

“Tras una evaluación exhaustiva en el hospital esta tarde después de su accidente en Clásica Jáen, a Egan le han diagnosticado una fractura de clavícula. Permanecerá bajo el cuidado experto de nuestro equipo médico y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras”, dice la publicación.

