No ha contado con buena fortuna en los últimos años. Después del accidente que sufrió en enero de 2022, siempre que está cerca de alcanzar su mejor rendimiento deportivo, ocurre algo que lo saca de las carreteras. Primero un dolor de espalda. Ahora una caída en la Clásica de Jaén, el primer reto que tuvo Egan Bernal esta temporada en Europa.

El cundinamarqués, de 28 años, se fue al suelo en los últimos kilómetros de la primera etapa, que se corrió este lunes, y sufrió una fractura de clavícula. Así lo confirmó el Ineos Grenadiers, escuadra británica para la que corre el colombiano, en una publicación que hizo en sus redes sociales.

Following a thorough assessment at the hospital this evening after his crash at #ClasicaJaen, Egan has been diagnosed with a fractured clavicle.

He will remain under the expert care of our medical team, and a comprehensive recovery plan will be implemented to support his return… pic.twitter.com/lAAYwWduxF

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 17, 2025