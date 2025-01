La última temporada no fue la mejor para el ciclismo colombiano, ya que más allá del histórico segundo lugar de Daniel Martínez en el Giro de Italia (al cual no se le dio tanta importancia como se merecía), no hubo más protagonismos ni triunfos muy relevantes en las carreteras europeas.

Sin embargo, hay que destacar que afortunadamente ninguno de los deportistas sufrió caídas graves y que algunos sí siguen retomando su mejor nivel para, en 2025, volver a destacar dentro del pelotón mundial.

Uno de los que dio gusto ver a lo largo del año fue al boyacense Nairo Quintana, quien volvió a correr con el Movistar y pese a que tuvo un par de inconvenientes a principio de año, sobre el final fue clave para ayudar a sus compañeros a conseguir muy buenos resultados.

Por eso mismo fue que esta institución le renovó por una temporada más, en la que espera ya no solo ayudar, sino ganar en algunas competencias en las que participa.

✍️💙 Confirmamos la renovación de 🇨🇴 @NairoQuinCo para 2025. 🦅 El Cóndor de Cómbita sumará su décima temporada con la escuadra de Telefónica. 🗒️ Nota de prensa con declaraciones → https://t.co/FtxpKwdVbA#RodamosJuntos I @Telefonica I @MovistarCo pic.twitter.com/vNQJ0LLLJp — Movistar Team (@Movistar_Team) November 14, 2024

En qué carreras participará Nairo Quintana en 2025

En diálogo con el diario AS, el boyacense aseguró que se siente tranquilo y con mucha emoción de volver a correr junto a los mejores del mundo, aunque entiende que tiene una responsabilidad grande de representar los colores de la mejor manera.

Sobre las carreras en las que competirá, Nairo dijo: “Empezaré en la Challenge de Mallorca. También haré Almería, Tirreno-Adriático, Volta a Catalunya… intentaré preparar el Giro de Italia de la mejor manera posible porque es uno de mis objetivos. Mi calendario es un poco parecido al de la última temporada. También la idea es estar en La Vuelta para ayudar a Enric a llevarle al podio o más arriba”.

Además, aseguró que los fichajes que llegaron prometen dar muchas alegrías a la institución porque son jóvenes muy talentosos que han demostrado buenas cosas, por lo que esperan conseguir resultados muy interesantes.

Finalmente, sobre sus objetivos de 2025, Nairo dijo: “Disfrutar sobre la bicicleta cada día en el que esté sobre ella. Felicidad. A mí me encanta ganar carreras. Me encanta estar con los mejores. Y eso me hace feliz. Por eso estoy aquí y eso es lo que quiero hacer esta temporada“.

