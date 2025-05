Este martes 6 de mayo, el estadio Américo Montanini de Bucaramanga fue testigo de una goleada histórica: Racing de Avellaneda, el club argentino, aplastó 4-0 al Atlético Bucaramanga por la cuarta fecha del grupo E de la Conmebol Libertadores.

(Vea también: “Nos matamos”: Christian Marrugo narró terrible momento que vivió durante accidente)

Pero más allá del dominio en la cancha, la verdadera historia que se robó los reflectores ocurrió en las tribunas, donde un hincha de ‘La Academia’ no solo celebró la victoria, sino que también conquistó el corazón de una aficionada local, llevándola a alentar al equipo visitante.

Se trata de Alejandro ‘Alejo’ Ciganotto, un joven argentino de 22 años quien registró cómo fue su travesía para llegar a Bucaramanga; recorrió más de 7.000 kilómetros por tierra desde Buenos Aires hasta la capital santandereana.

“Llegamos gente, llegamos, aguante Racing”, exclamó Alejo en un video que grabó en Bucaramanga el 5 de mayo. Según explicó, se hospedó en una casa de un local que lo acogió, pero su estadía tomó un rumbo inesperado.

De acuerdo con lo que mostró, conoció a una hincha del ‘Leopardo’ durante un viaje en autobús de Medellín a Bucaramanga y, lo que comenzó como una charla casual, terminó en una conexión que trascendió cualquier rivalidad deportiva.

En el estadio, Alejo no solo vibró con los goles de Racing, sino que logró que esta aficionada, seguidora del Atlético Bucaramanga, terminara besando el escudo de ‘La Academia’ y deseando la victoria del equipo argentino.

En un video compartido en su cuenta de X, se ve a la joven riendo y respondiendo a las preguntas de Alejo: “¿Hincha de qué equipo? De Bucaramanga… ¿Y quién querías que gane? Mira cómo besa el escudo de Racing”, se le escucha decir al argentino.

Pero allí no quedó todo, pues no solo se vieron para ir al estadio, sino que también compartieron momentos con las amigas de la colombiana. De hecho, se les vio compartir en lo que sería un restaurante.

Acá, el video:

Consejo: para militorito, si vos no le das la mano, no buscas algo de contacto físico (lento y en partes) la mina va a pensar que no le gustas porque no te acercabas, entonces si queres seguir viendola y sabiendobmas de ella te lo recomiendo mucho

Saludoss desde bucaramanga🇨🇴 https://t.co/PU5yHGOGJX pic.twitter.com/v83NIINWL3

— alejociganotto02 (@AlejoCiganotto) May 7, 2025