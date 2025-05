Cristian Marrugo, futbolista del Real Cartagena, relató los momentos de angustia que vivió durante el accidente de tránsito que sufrió junto a su compañero Carlos Mosquera. En una entrevista para el programa ‘Buenos Días, Deportes’, dirigido por el periodista Eugenio Baena, el jugador compartió detalles sobre lo sucedido y expresó su alivio por haber salido únicamente con heridas leves.

(Vea también: Carro de Christian Marrugo quedó destrozado en accidente: se conocen primeras imágenes)

Según Marrugo, el incidente ocurrió cuando un Mazda Allegro invadió su carril en una curva, lo que provocó una colisión con su vehículo y posteriormente con un furgón.

“Yo voy tranquilo, pero en una curva, un Mazda Allegro se nos pone de frente, yo le dije a Mosquera ‘nos matamos’, el carro nos choca y también chocamos con un furgón. Abro los ojos y lo que hicimos fue salir del carro y salir corriendo. Siento que volví a nacer, muy agradecido por el apoyo de la gente, por los mensajes”, declaró el jugador.

El capitán del equipo cartagenero sufrió una herida en la cabeza, por lo que recibió atención médica inmediata. “Me cogieron tres puntos”, agregó Marrugo, quien en el momento del accidente viajaba junto al arquero Carlos Mosquera.

Los jugadores Carlos #Mosquera y Cristian #Marrugo, de #RealCartagena, sufrieron accidente El hecho ocurrió en la mañana de este lunes, mientras se dirigían a entrenar de cara a su partido contra #Barranquilla FC Los jugadores no sufrieron heridas graves por el hecho#noticia pic.twitter.com/NKDJyhfRZF — NOTICIAS VITAL (@noticiasvital) May 5, 2025

A pesar del impacto del accidente, ambos jugadores decidieron mantenerse en la convocatoria para el partido contra Barranquilla F.C., correspondiente a la fecha 14 del Torneo BetPlay, el cual terminaron ganando por 3-0, asegurando su clasificación a las finales.

Mosquera también expresó su gratitud por haber salido ileso y reafirmó su compromiso con el equipo. “Somos afortunados de poder estar bien, y por eso la primera decisión que tomamos después de los exámenes médicos fue no salir de la convocatoria”, afirmó el arquero.

Marrugo, por su parte, dejó claro que no quería perderse el encuentro y pidió al cuerpo técnico que lo mantuviera en la lista de jugadores disponibles. “Yo le dije al cuerpo técnico que no me saque de la convocatoria”, expresó el mediocampista, quien es una de las figuras clave del equipo heroico.

¿Cómo fue el accidente de Christian Marrugo en Cartagena?

El accidente ocurrió el lunes 5 de mayo en la Ruta 90, vía que conecta la Cordialidad con la Vía del Mar. Afortunadamente, los jugadores no sufrieron lesiones graves y pudieron reincorporarse a sus actividades deportivas sin mayores complicaciones.

En el programa Buenos Días Deportes, el capitán del #RealCartagena, Cristian Marrugo, explicó su versión de cómo se dio el accidente vial del que fue víctima junto a Carlos Mosquera, portero del ‘Auriverde’ Este se presentó ayer en la Ruta Nacional 90pic.twitter.com/O9Mc0zvKPD pic.twitter.com/32iLUN31gU — NOTICIAS VITAL (@noticiasvital) May 6, 2025

Según el relato de los futbolistas, el vehículo que los habría cerrado y provocó su colisión contra un furgón huyó rápidamente del lugar y no lograron identificarlo.

La rápida reacción de ambos luego del impacto y su determinación de seguir adelante reflejan su compromiso con el equipo y su pasión por el fútbol.

* Pulzo.com se escribe con Z